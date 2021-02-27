Учасники акції на підтримку Стерненка озвучили вимоги до влади (фото, відео)

Мітингувальників стало помітно більше. В ході виступу також були названі імена людей, які нібито винні у винесенні вироку.

Прихильників колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, які мітингують на Банковій в Києві і вимагають його звільнення, стало більше.

Як повідомляє кореспондент Фокусу, біля Офісу президента почався концерт. Також до мікрофона виходять учасники мітингу, які висловлюють слова підтримки на адресу Стерненка, і називають тих, хто, на їхню думку, винен у тому, що екс-лідеру осередку "Правого сектора" суд виніс обвинувальний вирок.

[ + – ] На вході до Офісу президента

Зокрема, називаються імена міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і Генерального прокурора Ірини Венедиктової. Останню деякі учасники мітингу називають "чумою".

Також на мітингу присутня народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устинова, яка разом з колегою по фракції Ярославом Юрчишиним ініціювала збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедиктової в зв'язку з вироком Сергію Стерненку у справі про викрадення й катування людини.

[ + – ] Учасники акції протесту

Пізніше учасники акції озвучили свої основні вимоги до влади:

Негайно звільнити Сергія Стерненка та інших "політичних в'язнів";

Оновити судову систему, а саме перезапустити Вищу раду правосуддя;

Нових членів судових органів вибрати в чесному конкурсі.

[ + – ] Акція на підтримку Сергія Стерненко

Нагадаємо, 23 лютого о 20:00 на вулиці Банковій в Києві почалася акція на підтримку колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента Володимира Зеленського, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Відзначимо, акція на підтримку Стерненка проходила також у Харкові та більш, ніж в 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) і Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.