Дело Стерненко: суд снял обвинения в деле о хранении боевого патрона

Одесский радикал заявил, что избавился от судимости. При этом обвинение в похищении человека он хочет обжаловать в ЕСПЧ.

Кассационный уголовный суд отменил приговор экс-лидеру одесской ячейки "Правого сектора" Сергею Стерненко за незаконное хранение боеприпасов по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Об этом стало известно по итогам заседания суда, которое транслировали в YouTube.

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Один из его адвокатов Маси Найем уточнил, что речь идет об одном патроне.

"Шаг за шагом уничтожаем сфабрикованные обвинения. Отныне судимости у меня нет", – написал экс-глава одесского "Правого сектора" в Facebook.

Стерненко добавил, что ранее апелляционный снял с него обвинения по ст. 187 (разбой). Oбвинение по ст. 146 (похищение человека) оставили в силе. Стерненко планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Кассационную жалобу в интересах другого осужденного за похищение человека, соратника Стерненко по "Правому сектору" Руслана Демчука, суд не удовлетворил.

Предыстория дел Стерненко

Стерненко фигурирует в истории с похищением депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Правоохранители утверждали, что Стерненко и Демчук встретились с Щербичем 24 апреля 2015 года в пригороде Одессы.

По версии следствия, депутат сам сел в их машину, но его увезли в подвал и подвергли пыткам. Щербич рассказал, что его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами и стреляли из травматического пистолета в спину и в ноги.

Фото: Радио Свобода

Долгое время дело не имело ход, а 23 февраля 2012 года Стерненко и Демчука приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признали виновным также по статьям о незаконном ношении оружия и разбое.

Стерненко 1 июня 2020 года сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Против Стерненко начали расследование по ч. 1 ст. 115 ("убийство") из-за смертельного ранения Ивана Кузнецова. По этому делу 29 января этого года радикала отпустили на поруки нардепа от "Голоса" Романа Лозинского.