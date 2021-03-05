Дела Стерненко. В каких уголовных производствах фигурирует экс-лидер "Правого сектора" Одессы

Похищение человека, наркотики, организация массовых беспорядков и "превышение самообороны". Фокус заинтересовался, в чем конкретно обвиняют одесского радикала Сергея Стерненко.

Впервые информация об одессите Стерненко появилась в 2014-м. Тогда 18-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возглавлял местную ячейку "Правого сектора". Он участвовал в акциях по срыву концертов пророссийских и российских артистов, в частности Константина Райкина, пикетировал консульство РФ, предположительно, присутствовал во время драки с депутатом от Партии регионов Нестором Шуфричем и был инициатором "мусорной люстрации". Всегда резко критиковал местную власть Одессы и действия полиции.

Ныне Стерненко 25 лет, он окончил магистратуру Института международных отношений КНУ имени Шевченко, учредитель общественной организации "Небайдужі". Но из прошлого за ним тянутся четыре уголовных производства: о похищении человека, нападении на полицейского, крышевании наркоторговцев и гибели человека. Ни в одном из них точка не поставлена.

Разбой и похищение человека

Первым и единственным делом, в котором прозвучал приговор, стала история о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

По версии следствия, Стерненко и его соратник по "Правому сектору" Руслан Демчук встретились с Щербичем 24 апреля 2015 года в пригороде Одессы. Депутат добровольно сел в их машину. Вскоре на заднее сиденье подсели еще двое неизвестных. Щербич, почуяв неладное, пытался убежать, но его задержали — надели пакет на голову, выстрелили из травматического оружия и бросили в подвал, где продолжали издеваться, в частности применяя плоскогубцы. Под утро вывели на автобусную остановку и отпустили. Щербич обратился в полицию. Дело правоохранители расследовали год, в 2016-м передали в суд, но по неизвестным причинам потерпевший почти четыре года не являлся на заседания — судья даже поручил полиции установить его местонахождение.

Ряды "Правого сектора" Стерненко покинул в 2017-м, но его все еще называют "правым", способным совершать радикальные поступки

На финишную прямую процесс вышел в 2021-м. 23 февраля суд приговорил Стерненко и Демчука к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Виновным Стерненко признали и по двум другим статьям — ношение оружия (речь идет о стартовом пистолете, из которого Стерненко мог произвести выстрелы в машине) и разбой (с целью завладеть денежными средствами — 300 грн). Интересно, что за несколько дней до оглашения приговора представительница Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук в комментарии журналистам утверждала, что мотивом преступления был не разбой, а требование к Щербичу сложить депутатские полномочия. Дело в том, что Щербич — в прошлом руководитель ячейки пророссийской партии "Родина" и участник Антимайдана (в Сети можно найти видео, на котором видно его у автобуса с титушками).

Защита Стерненко готовит апелляцию.

Организация беспорядков в Городском саду

Против строительства высоток на месте Летнего театра в Одессе местные жители борются более четырех лет. В ноябре 2017-го в Городской сад, где расположен театр, вышли протестующие. Митинг перерос в столкновения с полицией: правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ, протестующие в ответ забросали их камнями и пиротехникой. Пострадал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин — ему неизвестные разбили голову. Личности якобы нападавших вскоре установили. Под подозрением оказался и Сергей Стерненко. Головин сказал, что Стерненко ударил его ногой. В результате активиста обвинили в организации массовых беспорядков.

[ + – ] После событий 2017 Сергея Стерненко обвиняют в организации массовых беспорядков

Стерненко с доводами полиции не согласен, заявляя, что в протестах не участвовал, а лишь вел оттуда репортаж. Говорит, что задержать представителя "Правого сектора" было выгодно, чтобы сместить акценты, дескать, Летний театр защищают не одесситы, а против застройки выступают радикалы, которые лишь провоцируют полицию. Но в СИЗО Стерненко был недолго — 600 тыс. грн залога за него внес нынешний министр здравоохранения, а в то время глава Одесской ОГА Максим Степанов. Тогда говорили, что сделал он это по просьбе президента Петра Порошенко, который стремился опередить в этом экс-губернатора Михеила Саакашвили, — в то время политики находились в публичном конфликте. Ныне Степанов объясняет свой поступок как "реакцию на несправедливость".

Дело о наркотиках

Когда в декабре 2017 года Стерненко вышел на свободу, оказалось, что в отношении активиста открыто еще одно уголовное производство. На этот раз о якобы крышевании наркоторговли. На следующий день после задержания, 25 ноября 2017 года, на местном сайте "Одесские ведомости" появилась заметка, что задержанный активист в 2014-м "собирал дань" с наркоточек и расправлялся с конкурентами. Сайт ссылался на источники в правоохранительных органах, представители которых три года расследовали дело и у них уже были "железные доказательства" причастности Стерненко. Именно эта публикация стала формальным поводом для открытия производства.

По версии следствия, 18-летний Стерненко в 2014 году сотрудничал с городской сетью наркоточек и за $6 тыс. вывел их из-под удара "Правого сектора". Как доказательство прокуратура предоставила аудиозаписи, на которых голос человека, которого правоохранители называют Стерненко, договаривается о встрече для передачи денег и обсуждает адреса продажи наркотиков. Стерненко называет обвинения сфальсифицированными и отрицает аутентичность разговоров. К тому же и полиция обнародовала информацию о возможной причастности Стерненко только спустя 3,5 года, после якобы совершения преступления – ее предоставил один из осужденных за продажу наркотиков после выхода на свободу.

Превышение самообороны

Поздно вечером 24 мая 2018 года у дома, где жил Сергей Стерненко, произошло нападение. По словам одессита, он подходил к парадному, когда к нему подошли двое и напали. В результате драки один, Александр Исайкул, убежал. Второго, Ивана Кузнецова, Сергей Стерненко смертельно ранил, он умер на месте. При этом в СБУ утверждают, что Стерненко преследовал Кузнецова уже после нападения в радиусе 100 м и только потом нанес ему смертельное ранение. Из-за этого произошедшее квалифицируют как превышение необходимой самообороны. Но активист утверждает, что защита была вынужденной и мер необходимой самообороны он не превышал.

Важно

Послесудие. Почему Стерненко не герой, а Украина – в опасности

После случившегося Исайкул выехал за границу, а Стерненко считался пострадавшим. Так было до тех пор, пока на помощь семье Кузнецова не пришли адвокаты. Одним из них оказался нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Именно он в мае 2019 года (тогда Татаров еще не работал в ОП) подал ходатайство следователю СБУ с требованием объявить подозрение Стерненко в покушении на убийство двух и более лиц, что предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Это произошло 11 июня 2020 года. В этот день СБУ объявила Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Дело рассматривает Приморский суд Одессы.