Не убийца, пока не доказана вина. Суд обязал СБУ удалить с сайта разбор дела Стерненко

Согласно постановлению суда, информация является только версией следствия и должна быть удалена с сайта СБУ до 8 декабря текущего года.

Киевский апелляционный суд обязал СБУ удалить с сайта спецслужбы информацию по делу Сергея Стерненко, согласно которой обвиняемый выглядит убийцей. Суд установил, что информация от СБУ об убийстве не является доказанным фактом. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Вячеслав Якубенко в своем Facebook.

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В чем обвиняют Стерненко?

1 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В тот же день СБУ опубликовала цветные карточки с тезисами по данному делу.

"Сегодня, учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом Генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (Ношение холодного оружия)…Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", — отмечено в комментарии.

Однако 16 сентября 2021 Шевченковский райсуд Киева оценил сведения на сайте спецслужбы, как оценочные суждения, имеющие "характер субъективного предположения". А 30 ноября Киевский апелляционный суд постановил, что распространенная СБУ информация является только версией следствия, а не существующими и доказанными фактами.

Теперь, согласно постановлению суда, которое вошло в силу, информация должна быть удалена до 8 декабря текущего года.

Ранее Фокус сообщал о том, что националист Сергей Стерненко раскритиковал народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского, которого утвердили на пост главы МВД Украины.