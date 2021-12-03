Не вбивця, доки не доведена вина. Суд зобов'язав СБУ видалити із сайту розгляд справи Стерненка

Згідно з ухвалою суду, інформація є лише версією слідства і має бути видалена із сайту СБУ до 8 грудня поточного року.

Київський апеляційний суд зобов'язав СБУ видалити із сайту спецслужби інформацію у справі Сергія Стерненка, за якою обвинувачений виглядає вбивцею. Суд встановив, що інформація від СБУ про вбивство є доведеним фактом. Про це повідомив адвокат обвинуваченого В'ячеслав Якубенко у своєму Facebook.

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У чому звинувачують Стерненка?

1 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Того ж дня СБУ опублікувала кольорові картки з тезами у цій справі.

"Сьогодні, враховуючи матеріали справи та проведені експертизи, за погодженням з Офісом Генерального прокурора Сергію Стерненку було повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (Носіння холодної зброї)… Розслідування "Справи Стерненка" давно перейшла із суто юридичної площини в політико-інформаційну. Тому, враховуючи громадський резонанс, Служба безпеки України зазначає, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів і керується виключно нормами законодавства", — зазначено в коментарі.

Проте 16 вересня 2021 року Шевченківський райсуд Києва оцінив відомості на сайті спецслужби як оціночні судження, що мають "характер суб'єктивного припущення". А 30 листопада Київський апеляційний суд ухвалив, що поширена СБУ інформація є лише версією слідства, а не наявними та доведеними фактами.

Тепер, згідно з ухвалою суду, яка набула чинності, інформація має бути видалена до 8 грудня поточного року.

Раніше Фокус повідомляв, що націоналіст Сергій Стерненко розкритикував народного депутата від фракції "Слуга народу" Дениса Монастирського, якого затвердили на посаду голови МВС України.