"Чорт пішов, але прийшов точно не ангел", — Стерненко про призначення Монастирського у МВС

Націоналіст вибухнув погрозами на адресу Монастирського, який ще не вступив на посаду керівника МВС, стверджуючи при цьому, що на посаду йде "точно не ангел".

В ході святкування відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, яке проходило під будівлею МВС в Києві, колишній керівник одеського "Правого сектора" й націоналіст Сергій Стерненко розкритикував народного депутата від фракції "Слуга народу" Дениса Монастирського, якого ще не встигли затвердити на пост глави МВС. Про це повідомляє "Страна".

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"Чорт пішов, але прийшов точно не ангел", — наводять слова Стерненко журналісти.

Більш того, в ході спілкування з представниками ЗМІ націоналіст пригрозив ще не призначеному голові МВС, що "відправить його в пекло", якщо той буде "перетворюватися в чорта".

При цьому на своєму каналі в Telegram Стерненко опублікував пост, в якому було видно — акція супроводжувалася палінням фаєрів.

[ + – ] Стерненко про відставку Авакова

Журналісти з Telegram-канал PavlovskyNews повідомили, що учасники заходу намагалися підійти до будівлі МВС впритул, попри наявність посиленого кордону правоохоронців. Ті не дозволили їм цього зробити.

[ + – ] Акція святкування відставки Арсена Авакова з посади голови МВС

[ + – ] Акція святкування відставки Арсена Авакова з посади голови МВС

Уточнимо, Стерненко і його люди є фігурантами справи про викрадення депутата одеської районної ради Сергія Щербича у 2015 році. Його тримали в одеському офісі "Правого сектора". За словами потерпілого — викрадачі залякували його і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси.

У свідченнях Щербича йдеться, що його звʼязали, били палицею, тиснули пальці плоскогубцями, а також обстріляли з травматичного пістолета.

Через шість років, 31 травня 2021 року одеський апеляційний суд визнав Стерненко винним за ч.2. ст.146 (викрадення людини) та ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

А ось по ст. 187 ч.2 "Напад з метою заволодіння чужим майном, повʼязане із застосуванням насильства" його визнати винним не змогли, оскільки закінчився термін давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що під час святкування відставки Авакова під будівлею МВС грала музика, деякі учасники заходу — танцювали, а деякі — грали з мʼячем.

Відзначимо, Фокус розповідав, що Монастирський в січні написав позитивний відгук на кандидатську дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала за відставку з посади глави МВС Арсена Авакова. Публічно ексглава МВС не повідомляв про причини, по яких написав заяву про відставку, тому Фокус зібрав топ-5 версій, чому Аваков вирішив піти з посади.