"Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, - документ

Журналисты считают, что такая рецензия на научную работу нардепа от ОПЗЖ свидетельствует о "низких моральных и качествах" кандидата на должность главы МВД.

Руководитель парламентского Комитета Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Денис Монастырский, которого президент Владимир Зеленский назвал кандидатом на должность главы Министерства внутренних дел (МВД) вместо Арсена Авакова, написал положительный отзыв на кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

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Соответствующий документ опубликовало издание ZN.UA.

Отметим, тема диссертации Кивы — "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

"Этой справкой подтверждаем, что результаты научного исследования… изложенные Кивой И.В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности", — сказано в тексте документа, подписанного Монастырским.

Также в справке отмечается, что в диссертации Кивы "четко описаны особенности и структурное построение механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине".

На документе, помимо подписи Монастырского, также стоит печатка Аппарата Верховной Рады с датой 25 января 2021 года.

[ + – ] Монастырский похвалил диссертацию Кивы Фото: zn.ua

Журналисты ZN.UA пишут, что эта положительная рецензия Монастырского на "стыдную" диссертацию Кивы "свидетельствует о проблемах с академическими и моральными ценностями" возможного нового руководителя МВД Украины. Также издание утверждает, что документ "подтверждает тот факт, что руководитель правоохранительного Комитета является командным человеком", заявляя, что Аваков в свое время "способствовал тому, чтобы приближенный к нему Кива получил место в ОПЗЖ".

Напомним, защита диссертации Кивы прошла 26 апреля. Позже журналисты проекта Bihus.Info в своем сюжете заявили, что Илья Кива соврал об участии в двух научных конференциях и сопроводил свою научную диссертацию поддельными справками.