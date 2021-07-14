"Впроваджується на практиці": Монастирський хвалив кандидатську дисертацію Киви, — документ

Журналісти вважають, що така рецензія на наукову роботу нардепа від ОПЗЖ свідчить про "низькі моральні якості" кандидата на посаду глави МВС.

Керівник парламентського Комітету Верховної Ради України від "Слуги народу" Денис Монастирський, якого президент Володимир Зеленський назвав кандидатом на посаду глави Міністерства внутрішніх справ (МВС) замість Арсена Авакова, написав позитивний відгук на кандидатську дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

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Відповідний документ опублікувало видання ZN.UA.

Зазначимо, тема дисертації Киви — "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

"Цією довідкою підтверджуємо, що результати наукового дослідження … викладені Кивою І.В., викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності", — сказано в тексті документа, підписаного Монастирським.

Також у довідці зазначається, що в дисертації Киви "чітко описані особливості і структурна побудова механізмів впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності в сучасній Україні".

На документі, крім підпису Монастирського, також є печатка Апарату Верховної Ради з датою 25 січня 2021 року.

[ + – ] Монастирський похвалив дисертацію Киви Фото: zn.ua

Журналісти ZN.UA пишуть, що ця позитивна рецензія Монастирського на "соромну" дисертацію Киви "свідчить про проблеми з академічними і моральними цінностями" ймовірного нового керівника МВС України. Також видання стверджує, що документ "підтверджує той факт, що керівник правоохоронного Комітету є командною людиною", заявляючи, що Аваков свого часу "сприяв тому, щоб наближений до нього Кива отримав місце в ОПЗЖ".

Нагадаємо, захист дисертації Киви пройшов 26 квітня. Пізніше журналісти проекту Bihus.Info у своєму сюжеті заявили, що Ілля Кива збрехав про участь у двох наукових конференціях і супроводив свою наукову дисертацію підробленими довідками.