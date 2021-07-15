"Музыка, танцы и игры с мячом": под зданием МВД празднуют отставку Авакова (фото, видео)
Перед мероприятием под Министерством усилили меры безопасности. На празднование пришел и Сергей Стерненко.
Под зданием Министерства внутренних дел (МВД) на улице Академика Богомольца, 10 в Киеве началось празднование отставки Арсена Авакова, которое ранее анонсировал Сергей Стерненко. Об этом сообщает издание "Страна".
По информации журналистов, под зданием МВД собралось от 100 до 150 человек.
Судя по опубликованному ролику, участники мероприятия развлекаются по-разному: некоторые слушают музыку, некоторые — танцуют, некоторые — играют с мячом, некоторые — просто стоят или сидят.
За празднованием наблюдает огромное количество правоохранителей.
Издание "Сегодня" также рассказало, что празднование проходит мирно.
На празднование пришел и сам Стерненко, о чем он сообщил в "сториз" на своей странице в Facebook.
"Как видите, полиция уже празднично выстроилась по поводу отставки министра-черта", — иронично прокомментировал он шеренгу правоохранителей на видео.
Telegram-канал PavlovskyNews перед началом празднования сообщал, что возле МВД усилили меры безопасности, а сумки людей, которые шли к зданию, проверялись силовиками.
Отметим, в четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку с должности главы МВД Арсена Авакова. Это решение поддержал 291 нардеп. Президент Владимир Зеленский уже презентовал своего кандидата на должность главы МВД вместо Авакова. Им является "слуга" Денис Монастырский, который в январе оставил положительный отзыв на кандидатскую диссертацию Ильи Кивы.
Публично экс-глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков решил уйти с должности.