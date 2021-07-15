"Музыка, танцы и игры с мячом": под зданием МВД празднуют отставку Авакова (фото, видео)

Перед мероприятием под Министерством усилили меры безопасности. На празднование пришел и Сергей Стерненко.

Под зданием Министерства внутренних дел (МВД) на улице Академика Богомольца, 10 в Киеве началось празднование отставки Арсена Авакова, которое ранее анонсировал Сергей Стерненко. Об этом сообщает издание "Страна".

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По информации журналистов, под зданием МВД собралось от 100 до 150 человек.

Судя по опубликованному ролику, участники мероприятия развлекаются по-разному: некоторые слушают музыку, некоторые — танцуют, некоторые — играют с мячом, некоторые — просто стоят или сидят.

За празднованием наблюдает огромное количество правоохранителей.

[ + – ] Празднование отставки Авакова под зданием МВД

Издание "Сегодня" также рассказало, что празднование проходит мирно.

[ + – ] Празднование отставки Авакова под зданием МВД

На празднование пришел и сам Стерненко, о чем он сообщил в "сториз" на своей странице в Facebook.

"Как видите, полиция уже празднично выстроилась по поводу отставки министра-черта", — иронично прокомментировал он шеренгу правоохранителей на видео.

Telegram-канал PavlovskyNews перед началом празднования сообщал, что возле МВД усилили меры безопасности, а сумки людей, которые шли к зданию, проверялись силовиками.

[ + – ] Празднование отставки Авакова под зданием МВД

Отметим, в четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку с должности главы МВД Арсена Авакова. Это решение поддержал 291 нардеп. Президент Владимир Зеленский уже презентовал своего кандидата на должность главы МВД вместо Авакова. Им является "слуга" Денис Монастырский, который в январе оставил положительный отзыв на кандидатскую диссертацию Ильи Кивы.

Публично экс-глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков решил уйти с должности.