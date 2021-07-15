"Музика, танці та ігри з м'ячем": під будівлею МВС святкують відставку Авакова (фото, відео)

Перед заходом під Міністерством посилили заходи безпеки. На святкування прийшов і Сергій Стерненко.

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ (МВС) на вулиці Академіка Богомольця, 10 у Києві почалося святкування відставки Арсена Авакова, яке раніше анонсував Сергій Стерненко. Про це повідомляє видання "Країна".

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За інформацією журналістів, під будівлею МВС зібралося від 100 до 150 чоловік.

Судячи з опублікованого ролику, учасники заходу розважаються по-різному: деякі слухають музику, деякі — танцюють, деякі — грають з мʼячем, деякі — просто стоять чи сидять.

За святкуванням спостерігає величезна кількість правоохоронців.

[ + – ] Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

Видання "Сегодня" також розповіло, що святкування проходить мирно.

[ + – ] Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

На святкування прийшов і сам Стерненко, про що він повідомив у "сторіз" на своїй сторінці у Facebook.

"Як бачите, поліція вже святково вишикувалася з приводу відставки міністра-чорта", — іронічно прокоментував він шеренгу правоохоронців на відео.

Telegram-канал PavlovskyNews перед початком святкування повідомляв, що біля МВС посилили заходи безпеки, а сумки людей, які йшли до будівлі, перевірялися силовиками.

[ + – ] Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

Зазначимо, у четвер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку з посади глави МВС Арсена Авакова. Це рішення підтримав 291 нардеп. Президент Володимир Зеленський уже презентував свого кандидата на посаду глави МВС замість Авакова. Ним є "слуга" Денис Монастирський, який у січні залишив позитивний відгук на кандидатську дисертацію Іллі Киви.

Публічно ексглава МВС не повідомляв про причини, через які написав заяву про відставку, тому Фокус зібрав топ-5 версій, чому Аваков вирішив піти з посади.