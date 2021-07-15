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Політика Аваков подав у відставку

"Музика, танці та ігри з м'ячем": під будівлею МВС святкують відставку Авакова (фото, відео)

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Фото: скриншот | Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

Перед заходом під Міністерством посилили заходи безпеки. На святкування прийшов і Сергій Стерненко.

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ (МВС) на вулиці Академіка Богомольця, 10 у Києві почалося святкування відставки Арсена Авакова, яке раніше анонсував Сергій Стерненко. Про це повідомляє видання "Країна".

За інформацією журналістів, під будівлею МВС зібралося від 100 до 150 чоловік.

Судячи з опублікованого ролику, учасники заходу розважаються по-різному: деякі слухають музику, деякі — танцюють, деякі — грають з мʼячем, деякі — просто стоять чи сидять.

За святкуванням спостерігає величезна кількість правоохоронців.

Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

Видання "Сегодня" також розповіло, що святкування проходить мирно.

Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

На святкування прийшов і сам Стерненко, про що він повідомив у "сторіз" на своїй сторінці у Facebook.

"Як бачите, поліція вже святково вишикувалася з приводу відставки міністра-чорта", — іронічно прокоментував він шеренгу правоохоронців на відео.

Telegram-канал PavlovskyNews перед початком святкування повідомляв, що біля МВС посилили заходи безпеки, а сумки людей, які йшли до будівлі, перевірялися силовиками.

Святкування відставки Авакова під будівлею МВС

Зазначимо, у четвер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку з посади глави МВС Арсена Авакова. Це рішення підтримав 291 нардеп. Президент Володимир Зеленський уже презентував свого кандидата на посаду глави МВС замість Авакова. Ним є "слуга" Денис Монастирський, який у січні залишив позитивний відгук на кандидатську дисертацію Іллі Киви.

Публічно ексглава МВС не повідомляв про причини, через які написав заяву про відставку, тому Фокус зібрав топ-5 версій, чому Аваков вирішив піти з посади.