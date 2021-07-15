"Черт ушел, но пришел точно не ангел", - Стерненко о назначении Монастырского в МВД
Националист разразился угрозами в адрес еще не вступившего на пост руководителя МВД Монастырского, утверждая при этом, что на должность идет "точно не ангел".
В ходе празднования отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое проходило под зданием МВД в Киеве, бывший руководитель одесского "Правого сектора" и националист Сергей Стерненко раскритиковал народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского, которого еще не успели утвердить на пост главы МВД. Об этом сообщает "Страна".
"Черт ушел, но пришел точно не ангел", — приводят слова Стерненко журналисты.
Также в ходе акции националист пригрозил еще не назначенному главе МВД, что "отправит его в ад", если тот будет "превращаться в черта".
При этом на своем канале в Telegram Стерненко опубликовал пост, в котором было видно, что акция сопровождалась жжением фаеров.
Журналисты из Telegram-канала PavlovskyNews сообщили, что участники мероприятия пытались подойти к зданию МВД вплотную, несмотря на наличие усиленного кордона правоохранителей. Те не позволили им этого сделать.
Уточним, Стерненко и его соратник Руслан Демчук являются фигурантами дела о похищении депутата одесского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. По словам потерпевшего, похитители его запугивали, избивали, давили пальцы плоскогубцами и обстреляли из пистолета, а после — выбросили возле Суворовского суда Одессы.
Через шесть лет, 31 мая 2021 года, одесский апелляционный суд оправдал Стерненко по ч.2 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) и признал виновным по ч.2 ст.146 (похищение человека) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Впрочем, по ст.146 его не привлекли к ответственности из-за того, что сроки давности прошли, а по ст.263 ему дали три года лишения свободы с заменой на один год условно.
Ранее мы сообщали, что во время празднования отставки Авакова под зданием МВД играла музыка, некоторые участники мероприятия — танцевали, а некоторые — играли с мячом.
Отметим, Фокус рассказывал, что Монастырский в январе написал положительный отзыв на кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку с должности главы МВД Арсена Авакова. Публично экс-глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков решил уйти с должности.