"Черт ушел, но пришел точно не ангел", - Стерненко о назначении Монастырского в МВД

Националист разразился угрозами в адрес еще не вступившего на пост руководителя МВД Монастырского, утверждая при этом, что на должность идет "точно не ангел".

В ходе празднования отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которое проходило под зданием МВД в Киеве, бывший руководитель одесского "Правого сектора" и националист Сергей Стерненко раскритиковал народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского, которого еще не успели утвердить на пост главы МВД. Об этом сообщает "Страна".

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"Черт ушел, но пришел точно не ангел", — приводят слова Стерненко журналисты.

Также в ходе акции националист пригрозил еще не назначенному главе МВД, что "отправит его в ад", если тот будет "превращаться в черта".

При этом на своем канале в Telegram Стерненко опубликовал пост, в котором было видно, что акция сопровождалась жжением фаеров.

[ + – ] Стерненко об отставке Авакова

Журналисты из Telegram-канала PavlovskyNews сообщили, что участники мероприятия пытались подойти к зданию МВД вплотную, несмотря на наличие усиленного кордона правоохранителей. Те не позволили им этого сделать.

[ + – ] Акция празднования отставки Арсена Авакова с поста главы МВД

[ + – ] Акция празднования отставки Арсена Авакова с поста главы МВД

Уточним, Стерненко и его соратник Руслан Демчук являются фигурантами дела о похищении депутата одесского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. По словам потерпевшего, похитители его запугивали, избивали, давили пальцы плоскогубцами и обстреляли из пистолета, а после — выбросили возле Суворовского суда Одессы.

Через шесть лет, 31 мая 2021 года, одесский апелляционный суд оправдал Стерненко по ч.2 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия) и признал виновным по ч.2 ст.146 (похищение человека) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Впрочем, по ст.146 его не привлекли к ответственности из-за того, что сроки давности прошли, а по ст.263 ему дали три года лишения свободы с заменой на один год условно.

Ранее мы сообщали, что во время празднования отставки Авакова под зданием МВД играла музыка, некоторые участники мероприятия — танцевали, а некоторые — играли с мячом.

Отметим, Фокус рассказывал, что Монастырский в январе написал положительный отзыв на кандидатскую диссертацию нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку с должности главы МВД Арсена Авакова. Публично экс-глава МВД не сообщал о причинах, по которым написал заявление об отставке, потому Фокус собрал топ-5 версий, почему Аваков решил уйти с должности.