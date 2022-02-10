Стерненко: суд зняв звинувачення у справі про зберігання бойового патрона

Одеський радикал заявив, що позбавився судимості. При цьому звинувачення у викраденні людини він хоче оскаржити в ЄСПЛ.

Касаційний кримінальний суд скасував вирок екслідерові одеського осередку "Правого сектору" Сергію Стерненку за незаконне зберігання боєприпасів за статтею 263 Кримінального кодексу України. Про це стало відомо за підсумками засідання суду, яке транслювали в YouTube.

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Один з його адвокатів Масі Найєм уточнив, що йдеться про один патрон.

"Крок за кроком знищуємо сфабриковані звинувачення. Відтепер судимості я не маю", – написав ексголова одеського "Правого сектору" у Facebook.

Стерненко додав, що раніше апеляційний зняв з нього звинувачення за ст. 187 (розбій). Обвинувачення за ст. 146 (викрадення людини) залишили в силі. Стерненко планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

Касаційну скаргу на користь іншого засудженого за викрадення людини, соратника Стерненка з "Правого сектору" Руслана Демчука, суд не задовольнив.

Передісторія справ Стерненка

Стерненко фігурує в історії з викраденням депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича. Правоохоронці стверджували, що Стерненко та Демчук зустрілися зі Щербичем 24 квітня 2015 року в передмісті Одеси.

За версією слідства, депутат сам сів у їхню машину, але його відвезли до підвалу і катували. Щербич розповів, що його зв'язали, били дубинкою, давили йому пальці плоскогубцями та стріляли з травматичного пістолета у спину та в ноги.

Фото: Радіо Свобода

Довгий час справа не мала ходу, а 23 лютого 2012 року Стерненка та Демчука засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Стерненка визнали винним також за статтями про незаконне носіння зброї та розбої.

Стерненку 1 червня 2020 року повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Проти Стерненка розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 ("вбивство") через смертельне поранення Івана Кузнєцова. У цій справі 29 січня цього року радикала відпустили на поруки нардепа від "Голосу" Романа Лозинського.