Завертело башню и понесло: дрон подбил российский танк Т-90М "Прорыв" под Авдеевкой (видео)

На видео, снятом бойцами 47 ОМБр ВСУ, можно увидеть остатки бронемашин ВС РФ, ранее уничтоженных под Авдеевкой.

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ВС РФ использовали танк Т-90М "Прорыв", чтобы попытаться улучшить ситуацию на линии фронта в Украине. Против российской бронемашины запустили FPV-дрон, который врезался в башню бронемашины, дезориентировал экипаж и заставил его бежать. Кадры с места событий опубликовали бойцы 47 механизированной бригады ВСУ в заметке на странице Facebook.

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"Сохранение определенных позиций": могут ли ВСУ "сдать" Авдеевку, — военный эксперт

Видео, размещенное украинскими воинами, снятое с двух ракурсов — камерой разведывательного беспилотника и "глазами" FPV-дрона. Сначала показали изображение, снятое разведчиком. Видно российский танк с наваренным на башню "мангалом" — решеткой для защиты от дронов. Танк едет по заснеженной дороге, проезжает мимо бронемашины, ранее уничтоженной на данном участке фронта.

Следующие кадры показаны с точки зрения FPV-дрона. Устройство подлетает спереди, причем по маршруту можно насчитать еще две-три уничтоженные ранее бронемашины. Наконец происходит попадание. После этого танк резко свернул к деревьям, прорвался через лесополосу, валя стволы. Затем завернулся и стал посреди поля. Из танка выпрыгнул экипаж — три российских солдата, которые сначала разбежались в разные стороны, а затем организованной колонной убежали прочь.

На каком именно отрезке фронта снято видео, бойцы не указали. Однако в одном из предыдущих сообщений отметили, что держат позиции под Авдеевкой.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, российское наступление под Авдеевкой началось осенью 2023 года, подтвердили СМИ. Сначала ВС РФ бросили в бой колонны бронетехники, которые остановили бойцы ВСУ. После этого враг начал штурмовать украинские позиции волнами пехоты, возобновив тактику"мясных штурмов". Глава военной городской администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне пытаются атаковать с трех направлений.

26 декабря аналитики Института изучения войны сообщили, что подразделения ВС РФ сумели продвинуться под Авдеевкой, а также южнее — под Марьинкой. Тогда же Барабаш объяснил новую тактику врага: теперь штурмовые подразделения россиян не распыляются, а концентрируют усилия в нескольких точках.

Напоминаем, в ночь на 26 декабря ракеты ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск", который стоял в Феодосии. После того, как в сети опубликовали видео с горящим судном, спецслужбы начали облаву на людей, которые сняли событие в оккупированном Крыму.