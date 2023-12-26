На уничтоженном корабле "Новочеркасск" могло быть до 2 тысяч Shahed, — аналитик (видео)

Как уточняет полковник запаса ВСУ Петр Черник, мощный пожар вызвала "практически не защищенная" боевая часть БПЛА. Она, по его словам, не имеет такой "толстой стенки", которую имеет снаряд.

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Большая детонация на корабле "Новочеркасск", по которому во вторник, 26 декабря, был нанесен удар тактической авиацией ВСУ, вызвана, вероятно, беспилотными летательными аппаратами типа Shahed, которые находились на борту. Об этом сообщает военный аналитик, полковник запаса Петр Черник в эфире "Мы — Украина".

"Очень сильно оно горело. Крепко горело. Мы же понимаем, что горит там, где есть то, что может сгореть. Я больше склонен, что все же Shahed", — отмечает военный эксперт.

По словам Черника, мощный пожар возник именно из-за того, что на корабле перевозили военное вооружение РФ.

"Сам снаряд он имеет довольно толстый кожух металлический, чтобы он взорвался в таком количестве и чтобы так оно все воспламенилось. Одной ракеты мало", — говорит полковник ВСУ.

Кроме того, аналитик уточнил, что взрыв такой силы вызвала "практически не защищенная" боевая часть БПЛА. По его словам, враг мог потерять около 2 тысяч беспилотников.

"Shahed там совсем другой принцип монтирования боевой части. Она практически не защищена, так как не имеет такой толстой стенки, как имеет снаряд. Высокая вероятность, что именно это и воспламенилось, и если это действительно так, то это минус где-то 2 тысячи Shahed. Это добротный результат", — говорится в сообщении.

Удар по ДК "Новочеркасск": что известно

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, последствиями которых стали повреждения еще одного корабля Черноморского флота РФ — большого десантного корабля "Новочеркасск".

Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, это именно тот корабль, который мог перевозить иранские дроны-камикадзе Shahed.

Позже Министерство обороны РФ вынуждено было подтвердить, что ДК "Новочеркасск" получил повреждения после удара авиационными управляемыми ракетами.

По данным экспертов, стоимость уничтоженного в феодосийском порту корабля может достигать 85 миллиона долларов.

В то же время начальник пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что поскольку в портовой инфраструктуре все объекты расположены близко друг к другу, мог быть поврежден не один корабль, а несколько. Информация о дополнительных потерях противника еще проверяется.

Кроме того, в ОК "Юг" сообщили, что поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" российского флота в порту Феодосии повлекло длительную детонацию боеприпасов и возникновение масштабного пожара.

Напомним, что это не первое повреждение ДК "Новочеркасск" — в порту оккупированного Бердянска он уже подвергся атаке 24 марта 2022 года.

Также ранее в партизанском движении "Атеш" сообщили о поражении по меньшей мере 3 военных объектов россиян на полуострове в ночь на 26 декабря.