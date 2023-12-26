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Военный Фокус Российско-украинская война Удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму

"Взрыво-фееричная обстановка": Гуменюк отреагировала на удары по БДК "Новочеркасск"

Новочеркасск
Гуменюк прокомментировала поражение "Новочеркасска"

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, такая большая детонация вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля, а важным для РФ грузом.

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Потеря крупного десантного судна "Новочеркасск" со стороны российских военных в порту временно контролируемой Феодосии вызвала продолжительное взрывное воздействие боеприпасов и масштабный пожар. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

В ответ на вопрос, какая обстановка в Феодосии, Гуменюк сказала: "Очевидно фееричная. Я бы даже сказала взрыво-фееричная. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".

По ее заявлению, в настоящее время необходимо дождаться дополнительных данных, поскольку боевые действия — лишь половина задачи.

"Далее требуется собрать всестороннюю информацию о результатах. В настоящий момент это все, что у нас есть наглядно", — отметила она.

Анализируя ущерб противника, Гуменюк подчеркнула, что интенсивный взрыв не обусловлен только топливом или боеприпасами судна.

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и славного Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок". Полностью упакованный", — сказала она.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из полуострова", пока не стало слишком поздно.

Также Фокус в своем материале публиковал последние подробности ударов ВСУ по Феодосии.