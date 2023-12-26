"Взрыво-фееричная обстановка": Гуменюк отреагировала на удары по БДК "Новочеркасск"

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, такая большая детонация вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля, а важным для РФ грузом.

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Потеря крупного десантного судна "Новочеркасск" со стороны российских военных в порту временно контролируемой Феодосии вызвала продолжительное взрывное воздействие боеприпасов и масштабный пожар. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

В ответ на вопрос, какая обстановка в Феодосии, Гуменюк сказала: "Очевидно фееричная. Я бы даже сказала взрыво-фееричная. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".

По ее заявлению, в настоящее время необходимо дождаться дополнительных данных, поскольку боевые действия — лишь половина задачи.

"Далее требуется собрать всестороннюю информацию о результатах. В настоящий момент это все, что у нас есть наглядно", — отметила она.

Анализируя ущерб противника, Гуменюк подчеркнула, что интенсивный взрыв не обусловлен только топливом или боеприпасами судна.

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и славного Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок". Полностью упакованный", — сказала она.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из полуострова", пока не стало слишком поздно.

Также Фокус в своем материале публиковал последние подробности ударов ВСУ по Феодосии.