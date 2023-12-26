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"Вибухово-феєрична обстановка": Гуменюк відреагувала на удари по ВДК "Новочеркаськ"

Новочеркаськ
Гуменюк прокоментувала поразку "Новочеркаська"

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, така велика детонація спричинена не просто паливом або боєкомплектом самого корабля, а важливим для РФ вантажем.

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Втрата великого десантного судна "Новочеркаськ" з боку російських військових у порту тимчасово контрольованої Феодосії спричинила тривалу вибухову дію боєприпасів і масштабну пожежу. Інформація про наслідки уточнюється. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

У відповідь на запитання, яка обстановка у Феодосії, Гуменюк сказала: "Очевидно феєрична. Я б навіть сказала вибухово-феєрична. Тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна".

За її заявою, наразі необхідно дочекатися додаткових даних, оскільки бойові дії — лише половина завдання.

"Далі потрібно зібрати всебічну інформацію про результати. На даний момент це все, що у нас є наочно", — зазначила вона.

Аналізуючи збитки противника, Гуменюк наголосила, що інтенсивний вибух не зумовлений тільки паливом або боєприпасами судна.

"Специфіка великих десантних кораблів у тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів. Те, що вони не можуть дозволити в інший спосіб. Пам'ятаємо, що в них є складнощі і з використанням і славного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок". Повністю упакований", — сказала вона.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по ВДК "Новочеркаськ" у Криму, який міг перевозити дрони-камікадзе Shahed. Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам "надягати штани і по-домашньому їхати з півострова", поки не стало занадто пізно.

Також Фокус у своєму матеріалі публікував останні подробиці ударів ЗСУ по Феодосії.