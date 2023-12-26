На знищеному кораблі "Новочеркасск" могло бути до 2 тисяч Shahed, — аналітик (відео)

Як уточнює полковник запасу ЗСУ Петро Черник, потужну пожежу спричинила "практично не захищена" бойова частина БПЛА. Вона, за його словами, не має такої "товстої стінки", яку має снаряд.

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Велика детонація на кораблі "Новочеркасск", по якому у вівторок, 26 грудня, було завдано удару тактичною авіацією ЗСУ, спричинена, ймовірно, безпілотними літальними апаратами типу Shahed, які перебували на борту. Про це повідомляє військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник у ефірі "Ми — Україна".

"Дуже сильно воно горіло. Міцно горіло. Ми ж розуміємо, що горить там, де є те, що може згоріти. Я більше прихильний, що все ж таки Shahed", — наголошує військовий експерт.

За словами Черника, потужна пожежа виникла саме через те, що на кораблі перевозили військове озброєння РФ.

"Сам снаряд він має доволі товстий кожух металевий, щоб він вибухнув у такій кількості і щоб так воно все запалало. Однієї ракети замало", — каже полковник ЗСУ.

Крім того, аналітик уточнив, що вибух такої сили спричинила "практично не захищена" бойова частина БПЛА. За його словами, ворог міг втратити близько 2 тисяч безпілотників.

"Shahed там зовсім інший принцип монтування бойової частини. Вона практично не захищена, так як не має такої товстої стінки, як має снаряд. Висока ймовірність, що саме це і запалало, і якщо це дійсно так, то це мінус десь 2 тисячі Shahed. Це добротний результат", — йдеться у повідомленні.

Удар по ДК "Новочеркасск": що відомо

У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи, наслідками яких стали пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ — великого десантного корабля "Новочеркасск".

Як зауважив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, це саме той корабель, який міг перевозити іранські дрони-камікадзе Shahed.

Пізніше Міністерство оборони РФ змушене було підтвердити, що ДК "Новочеркасск" зазнав пошкоджень після удару авіаційними керованими ракетами.

За даними експертів, вартість знищеного у феодосійському порту корабля може сягати 85 мільйона доларів.

Водночас начальник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що оскільки в портовій інфраструктурі всі об'єкти розташовані близько один до одного, міг бути пошкоджений не один корабель, а кілька. Інформація про додаткові втрати противника ще перевіряється.

Крім того, в ОК "Юг" повідомили, що ураження великого десантного корабля "Новочеркасск"російського флоту в порту Феодосії спричинило тривалу детонацію боєприпасів і виникнення масштабної пожежі.

Нагадаємо, що це не перше пошкодження ДК "Новочеркасск" — у порту окупованого Бердянська він уже зазнав атаки 24 березня 2022 року.

Також раніше у партизанському русі "Атеш" повідомили про ураження щонайменше 3 військових об'єктів росіян на півострові в ніч проти 26 грудня.