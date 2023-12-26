Стоимость уничтоженного БДК "Новочеркасск" может достигать $85 млн, — Forbes

По данным экспертов, при оценке потерь от ликвидации судна стоит опираться на известную стоимость БДК "Саратов", которая составляет $75 миллионов. "Новочеркасск" имеет похожие характеристики, но является более новым.

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В ночь на вторник, 26 декабря, тактическая авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины провела успешную операцию по ликвидации десантного корабля "Новочеркасск" Черноморского флота Российской Федерации в районе оккупированной Феодосии. Стоимость данного корабля оценивается в $85 миллионов. Об этом сообщает издание Forbes.

В источнике сообщают, что эксперты опирались на тот факт, что атакованный "Новочеркасск" имеет характеристики, схожие с БДК "Саратов", который был построен в 1964 году и оценен в $75 миллионов. Однако стоит отметить, что "Новочеркасск" является более молодым по сравнению с кораблем "Саратов", поскольку был спущен на воду в 1987 году, что может повышать его рыночную стоимость.

Для сравнения следует отметить, что в 2012 году Россия построила более крупный и современный корабль "Иван Грен", который оценивается в $160 миллионов. Этот факт может подчеркивать различия в стоимости и технических характеристиках между разными кораблями, что влияет на оценку ущерба при уничтожении "Новочеркасска".

Что известно про ракетный удар по "Новочеркасску"

Во вторник, 26 декабря, в оккупированном Крыму, в порту Феодосии, раздались взрывы. В результате ракетной атаки пострадал еще один корабль Черноморского флота России — БДК "Новочеркасск". Командование Воздушных сил также предполагает, что "Новочеркасск" мог перевозить ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

Министерство обороны Российской Федерации, как сообщают СМИ, подтвердило информацию о ударе Вооруженных Сил Украины по большому десантному кораблю "Новочеркасск". В ведомстве утверждают, что корабль получил повреждения в результате атаки авиационными управляемыми ракетами.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что поражение крупного десантного корабля "Новочеркасск" Российского флота в порту Феодосии вызвало длительную детонацию боеприпасов и возникновение масштабного пожара.

Как считает военный эксперт Александр Коваленко, большой десантный корабль "Новочеркасск" уже получал "предупреждение от Вселенной", когда получил повреждения в порту оккупированного Бердянска 24 марта 2022 года.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на борту корабля были БПЛА Shahed, которые РФ использует для атак на украинские города", — говорится в сообщении.