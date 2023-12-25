"Сохранение определенных позиций": могут ли ВСУ "сдать" Авдеевку, — военный эксперт

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, ВС РФ захватили часть позиций на Донбассе, которые Силы обороны отбили летом.

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Россия продолжает наступление на Донбассе, несмотря на ухудшение погодных условий. Враг имеет резервы, которые позволяют ему вести боевые действия на нескольких направлениях. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA, опубликованном 25 декабря.

Эксперт отмечает, что Вооруженные силы РФ имеют достаточно мощную систему рекрутинга, которая позволяет им усиливаться контрактниками.

"Опять же, в бой были пущены подразделения "Шторм-Z" — это некий аналог "Вагнера", которые формируются из заключенных. То есть силы и средства у них есть, они сохранили их в летних боях. Поэтому они могут наступать еще на нескольких направлениях", — заявил Жирохов.

По его словам, ситуация на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях остается сложной. Российские войска отбили часть позиций, которые ВСУ взяли под контроль летом.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении Фото: deepstatemap.live Ситуация в районе Бахмута Фото: deepstatemap.live

"Ситуация там тяжелая. Она не такая критическая, как под Авдеевкой, но достаточно тяжелая. Собственно, почвы и погода там не такие уж критические, чтобы нельзя было наступать пехотными группами. Да, артиллерия работает меньше, беспилотники можно использовать достаточно ограниченно, но пехотные группы, которые наступают по лесу, к сожалению, имеют частичный успех", — добавил эксперт.

Могут ли ВСУ "сдать" Авдеевку

Жирохов также ответил на вопрос о том, существует ли опасность того, что Авдеевка будет сдана.

Ситуация в районе Авдеевки Фото: deepstatemap.live

"Я бы не стал так говорить. Я думаю, если не будет принято политическое решение, как это было в случае с Бахмутом, то в Авдеевке остаются варианты. Если не удержание, то сохранение определенных позиций", — сказал он.

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Бои за Авдеевку: ВС РФ пошли в наступление с трех сторон, — ISW (карта)

Напомним, 22 декабря командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко рассказал, что если россияне зайдут на Авдеевский коксохимический завод — они полностью будут контролировать все подходы к Авдеевке.

Ранее, 19 декабря, начальник Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш рассказал, что ВС РФ изменили свою тактику на Авдеевском направлении. Особое внимание они уделяют отдельным участкам, используя большое количество войск и военной техники в попытке прорвать оборону.