"Мясные штурмы" не сработали: ВС РФ изменили тактику под Авдеевкой, — ГВА (карта)

Руководитель горадминистрации Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты гонят много техники и солдат. Однако теперь они не берутся воевать сразу на 16-18 направлениях.

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Российские оккупанты отошли от "мясных штурмов" на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 19 декабря сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Коренным образом ничего не изменилось. Враг как давил, так и давит. Однако он немного изменил свою тактику", — сказал он.

По словам чиновника, ранее ВС РФ давили одновременно на 16-18 направлениях, держа "в напряжении" всю линию обороны города. Теперь же россияне поняли, что так им продвигаться не удается, и сконцентрировались на отдельных направлениях.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: Deep State

"Туда они гонят и технику в большом количестве, и личный состав. Таким образом они пытаются прорвать линию обороны", — рассказал Барабаш.

Он заверил, что новая тактика оккупантов ничего не меняет. ВСУ успешно отражают атаки и останавливают наступление противника.

"Погода не очень позволяет, но они пытаются применять тяжелую технику. Скорее всего видят, что тактика "мясных штурмов" также существенно какой-то победы им не приносит", — отметил руководитель администрации.

Он добавил, что вся техника, которая ехала под Авдеевкой за прошедшие сутки, успешно остановлена Силами обороны.

Напомним, ранее начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщал, что российские оккупанты начали говорить о захвате города до Нового года. Он убежден, что врагу не удастся взять Авдеевку ни до 1 января, ни до выборов в РФ.

Офицер запаса НГУ Алексей Гетьман 18 декабря рассказал, что под Авдеевкой воюют более 40 тысяч российских солдат. По его словам, продолжаются тяжелые бои.