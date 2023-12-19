"М'ясні штурми" не спрацювали: ЗС РФ змінили тактику під Авдіївкою, — МВА (карта)

Керівник міськадміністрації Віталій Барабаш розповів, що окупанти женуть багато техніки та солдатів. Однак тепер вони не беруться воювати одразу на 16-18 напрямах.

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Російські окупанти відійшли від "м’ясних штурмів" на Авдіївському напрямі. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 19 грудня повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Докорінно нічого не змінилась. Ворог як тиснув, так і тисне. Однак він трохи змінив свою тактику", — сказав він.

Зі слів чиновника, раніше ЗС РФ тиснули одночасно на 16-18 напрямах, тримаючи "в напрузі" усі лінію оборони міста. Тепер же росіяни зрозуміли, що так їм просуватись не вдається, та сконцентрувались на поодиноких напрямах.

Авдіївка на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Туди вони женуть і техніку у великій кількості, і особовий склад. Таким чином вони намагаються прорвати лінію оборони", — розповів Барабаш.

Він завірив, що нова тактика окупантів нічого не змінює. ЗСУ успішно відбивають атаки та зупиняють наступ противника.

"Погода не дуже дозволяє, але вони намагаються застосовувати важку техніку. Скоріш за все бачать, що тактика "м’ясних штурмів" також суттєво якоїсь перемоги їм не приносить", — зазначив керівник адміністрації.

Він додав, що уся техніка, яка їхала під Авдіївкою протягом минулої доби, успішно зупинена Силами оборони.

Нагадаємо, раніше начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляв, що російські окупанти почали говорити про захоплення міста до Нового року. Він переконаний, що ворогу не вдасться взяти Авдіївку ні до 1 січня, ні до виборів у РФ.

Офіцер запасу НГУ Олексій Гетьман 18 грудня розповів, що під Авдіївкою воюють понад 40 тисяч російських солдатів. З його слів, тривають важкі бої.