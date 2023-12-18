Не варто недооцінювати: ЗС РФ змінили тактику штурму під Авдіївкою (відео)

Окупанти зменшили кількість штурмів, проте атаки стали масованішими — із використанням піхоти й бронемашин. Ворог береже техніку, а до особового складу ставиться, як "до м'яса", розповів спікер пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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На Авдіївському напрямку Збройні сили Російської Федерації зменшили кількість штурмів. Про це повідомив спікер пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі програми "Лінія фронту".

"Кількість штурмів зменшилася, але ворог вчора діяв більшою кількістю піхоти й бронетехніки в одній атаці", — сказав Олександр Штупун.

Він зазначив, що попри те, що штурмів стало менше, вони стали масованішими — ворог використовує більше піхоти, броні, танків і бойових броньованих машин. Штупун розповів, що раніше техніка прикривала піхоту, проте наразі окупанти висаджують десант і відводять машини.

"Ворог, мабуть, береже техніку. А до піхоти ставлення таке, як до м'яса. Як завжди в Росії", — наголосив Олександр Штупун.

За його словами, ворог експериментує — міняє пору доби для атаки, кількість, напрямок і її наповнення. Штупун вважає, що ЗС РФ не варто недооцінювати, оскільки наразі противник має мобілізованих, які "дещо повоювали" та мають певний бойовий досвід, вони починають виживати.

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Нагадаємо, 18 грудня аналітики DeepState розповіли, що російські військові просунулися на деяких ділянках біля Авдіївки Донецької області. Ворог зміг зайти в авдіївську "промку" та прокинути в приватну забудову в місті.

Того ж дня полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що Авдіївка опиниться під вогневим контролем ворога, якщо окупантам вдасться розмістити на промзоні артилерійські та мінометні установки. За його словами, для української логістики поступово створюють "коридор смерті".