ВС РФ не захватят Авдеевку ни до Нового года, ни до выборов, — МВА (видео)

Начальник Авдеевской городской войскадминистрации Виталий Барабаш заявил, что российские пропагандисты уже начали готовить население к тому, что срок захвата города меняется.

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Российские оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку Донецкой области. Однако, захватить город им не удастся ни до Нового года, ни до президентских выборов в РФ. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Эспрессо".

"Штурмы и атаки на город продолжаются. Впрочем, им так и не удалось захватить город до обращения их диктатора по итогам года. Тем более понимая, что они уже не смогут захватить город до этой даты, они начали говорить о захвате до Нового года", — рассказал Барабаш.

По его словам, российские пропагандисты уже начали готовить население России к тому, что срок захвата Авдеевки меняется. Сначала они заявляли, что ВС РФ захватят город до обращения Путина, потом до Нового года, а сейчас заговорили и об оккупации до президентских выборов.

"Впрочем, захватить Авдеевку им не удастся до Нового года, а тем более и до президентских выборов. Конечно, цена этому будет очень велика. Это тяжелая ежедневная работа наших воинов. Однако, я уверен, что россияне не возьмут Авдеевку", — добавил он.

Путин установил для ВС РФ новые сроки захвата Авдеевки

Напомним, ранее СМИ писали о новом сроке захвата Авдеевки, который озвучил российскому военному командованию президент России Владимир Путин. Вероятно, речь идет о захвате города до Нового года, чтобы показать россиянам "победу" до начала 2024 года.

Двое неназванных оккупантов, которые штурмуют Авдеевку, и еще один офицер, который находится в Донецке, подтвердили новое задание для вражеской армии.

Напомним, украинский командир с позывным "Зам" рассказал, что российские оккупанты все чаще применяют на Авдеевском направлении БПЛА. Только за два дня позицию его роты 35 раз атаковали FPV-дроны.

11 декабря офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал о новой тактике ВС РФ под Авдеевкой. По его словам, оккупантов выпускают на поле боя без оружия и бронежилетов. Все это они должны добывать самостоятельно.