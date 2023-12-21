Бои за Авдеевку: ВС РФ пошли в наступление с трех сторон, — ISW (карта)

Враг утверждал, что незначительно продвинулся на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского, однако аналитики не наблюдали визуальных доказательств этого.

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Вооруженные силы Российской Федерации пошли в атаки на северо-западе, западе и юго-западе от Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 20 декабря.

Аналитики со ссылкой на российского военкора сообщили, что Силы обороны контратакуют вокруг Авдеевки. Кроме этого, россияне утверждали, что военные РФ якобы незначительно продвинулись на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского, однако ISW не наблюдал визуальных доказательств этого. По информации российских и украинских источников, оккупанты атаковали на северо-западе, западе и юго-западе от города возле Авдеевской промышленной зоны и коксохимического завода.

Авдеевское направление

Потери ВС РФ

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 20 декабря заявил, что за два месяца оккупанты потеряли почти 25 тысяч личного состава в боях в Донецкой области, в том числе 80% потерь — на Авдеевском направлении. По его словам, враг часто формирует роты из деградированных подразделений для атаки возле Авдеевки, однако в районе также продолжают воевать некоторые хорошо обученные и оснащенные подразделения.

Напомним, 20 декабря в СМИ сообщили, что враг не прекращает атаковать Авдеевку Донецкой области. ВСУ сдерживают "мясные" штурмы ВС РФ и не дают продвинуться вперед. По информации украинских военных, россияне идут по трупам своих солдат или притворяются мертвыми.

В тот же день военнослужащий первого отряда центра спецназначения "Омега" с позывным "Зигзаг" сообщил, что российские военные хотят перерезать "дорогу жизни", ведущую к Авдеевке. Благодаря этой "дороге жизни" ВСУ получают все необходимые ресурсы и поддержку.