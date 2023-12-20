Под Авдеевкой ВС РФ продвинулись на нескольких участках и потеряли 25 тысяч солдат, — Штупун

ВС РФ с начала октября 2023 года продвинулись на нескольких участках вблизи Авдеевки на расстояние до 2 км. За это продвижение они заплатили тысячами погибших и раненых.

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С октября Россия потеряла в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" почти 25 тысяч военных погибшими и ранеными. Из этого 80% — Авдеевское направление. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 20 декабря.

По его словам, оккупанты с начала октября 2023 года продвинулись на нескольких участках вблизи Авдеевки на расстояние до 2 км. За это продвижение они заплатили тысячами погибших и раненых.

"С 10 октября, когда враг активизировался, он продвинулся в некоторых местах на 1,5-2 км. Но это ему очень дорого стоило", — отметил он.

Он отметил, что на таврийском направлении россияне потеряли не менее 25 тысяч единиц личного состава ликвидированными и ранеными.

"Уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. 80% из этого — Авдеевское направление", — добавил Штупун.

Спикер отметил, что ВС РФ имеют преимущество в количестве живой силы, но оно не всегда качественное. Кроме того, руководство российской армии вынуждено формировать сводные роты из частично разбитых подразделений.

Напомним, что ВСУ сдерживают атаки ВС РФ в районе Авдеевки дронами. Россияне ходят по трупам своих военных, но боятся не выполнить приказ.

19 декабря сообщалось, что спикер ВСУ объяснил действия мобилизованных россиян в районе Авдеевки. По словам Александра Штупуна, даже две-три недели в условиях интенсивной войны дают определенный боевой опыт, который используют оккупанты для выживания.