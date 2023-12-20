"Самое главное — количество": ВСУ сдерживают атаки ВС РФ в районе Авдеевки дронами (видео)
По словам украинского защитника, даже ему страшно смотреть на уровень потерь противника. Россияне ходят по трупам своих военных, но боятся не выполнить приказ.
Российские оккупанты не прекращают атаки в районе Авдеевки Донецкой области. Их не останавливают даже факт больших потерь на этом направлении. Об этом говорится в материале DW от 20 декабря.
Украинские военные в это время сдерживают "мясные" штурмы противника и не дают им продвинуться вперед. Представители ВСУ подтверждают, что потерь у оккупантов действительно много и иногда на это даже им страшно смотреть.
"Даже нам страшно смотреть на все это. Смотришь сверху, а все вокруг усеяно трупами. Они прямо идут по трупам своих солдат, притворяются трупами, но мы все равно их находим. Я не знаю, что у них в голове. Наверное, им очень страшно не выполнить приказ", — говорит украинский военный с позывным "Д2".
К слову, в сюжете отмечают, что ВСУ сдерживают штурмы противника возле Авдеевки при помощи беспилотников, однако иногда это дается сложно, ведь российские войска пользуются глушилками, в результате чего пропадает связь.
Корреспондент Ник Коннолли прибыл на одну из позиций украинских защитников, где рассказал, что на его глазах бойцы ВСУ потеряли контроль над дроном из-за действий ВС РФ. Также на использование этого вида вооружения может влиять погода.
В нынешней войне беспилотники полностью изменили ход событий, продолжают журналисты. Они парализуют танки, которые до этого длительное время считались главным ключом к победе. Сравнительно недорогой дрон может уничтожить танк стоимостью в миллион долларов.
"Самое главное в дронах — это их количество. Если есть достаточно дронов, то есть и достаточное число попыток поразить цель", — подытожил украинский военный.
Напомним, 19 декабря сообщалось, что спикер ВСУ объяснил действия мобилизованных россиян в районе Авдеевки. По словам Александра Штупуна, даже две-три недели в условиях интенсивной войны дают определенный боевой опыт, который используют оккупанты для выживания.