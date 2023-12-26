Уничтожение БДК "Новочеркасск": россияне окружили центр Феодосии и ищут информаторов, — ЦНС

В подполье добавляют, что оккупанты пытаются "не допустить утечки информации" о степени повреждения портовой инфраструктуры.

Related video

После уничтожения БДК "Новочеркасск" во вторник, 26 декабря, российские оккупанты оцепили центральный район города Феодосия и усилили проверку местных на улицах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации подполья, сейчас враг активно ищет информаторов, которые, по его мнению, следят за портом.

Кроме того, как добавляют в ЦНС, оккупанты пытаются "не допустить утечки информации" о степени повреждения портовой инфраструктуры.

"Однако такие действия напомнят лишь истерику и не влияют на реальное положение вещей — россияне здесь враг и будут всегда под прицелом Сил обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а уж средств поражения хватит на всех", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, последствиями которых стали повреждения еще одного корабля Черноморского флота РФ — большого десантного корабля "Новочеркасск". Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, это именно тот корабль, который мог перевозить иранские дроны-камикадзе Shahed. Позже эту информацию подтвердил и военный эксперт Петр Черник.

Отметим, что это не первое повреждение ДК "Новочеркасск" — в порту оккупированного Бердянска он уже подвергся атаке 24 марта 2022 года.

Также ранее в партизанском движении "Атеш" сообщили о поражении по меньшей мере 3 военных объектов россиян на полуострове в ночь на 26 декабря.