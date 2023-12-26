Знищення ВДК "Новочеркасск": росіяни оточили центр Феодосії та шукають інформаторів, — ЦНС

У підпіллі додають, що окупанти намагаються "не допустити витоку інформації" щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

Related video

Після знищення ВДК "Новочеркасск" у вівторок, 26 грудня, російські окупанти оточили центральний район міста Феодосія та посилили перевірку місцевих на вулицях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією підпілля, нині ворог активно шукає інформаторів, які, на його думку, слідкують за портом.

Крім того, як додають у ЦНС, окупанти намагаються "не допустити витоку інформації" щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

"Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а вже засобів ураження вистачить на всіх", — наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи, наслідками яких стали пошкодження ще одного корабля Чорноморського флоту РФ — великого десантного корабля "Новочеркаськ". Як зауважив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, це саме той корабель, який міг перевозити іранські дрони-камікадзе Shahed. Пізніше цю інформацію підтвердив й військовий експерт Петро Черник.

Зазначимо, що це не перше пошкодження ДК "Новочеркасск" — у порту окупованого Бердянська він уже зазнав атаки 24 березня 2022 року.

Також раніше у партизанському русі "Атеш" повідомили про ураження щонайменше 3 військових об'єктів росіян на півострові в ніч проти 26 грудня.