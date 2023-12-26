Завертіло башту і понесло: дрон підбив російський танк Т-90М "Прорив" під Авдіївкою (відео)

На відео, знятому бійцями 47 ОМБр ЗСУ, можна побачити рештки бронемашин ЗС РФ, раніше знищених під Авдіївкою.

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ЗС РФ використали танк Т-90М "Прорив", щоб спробувати покращити ситуацію на лінії фронту в Україні. Проти російської бронемашини запустили FPV-дрон, який врізався у башту бронемашини, дезорієнтував екіпаж та примусив його тікати. Кадри з місця подій опублікували бійці 47 механізовані бригади ЗСУ у дописі на сторінці Facebook.

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Відео, розміщене українськими воїнами, зняте з двох ракурсів — камерою розвідувального безпілотника та "очима" FPV-дрона. Спершу показали зображення, зняте розвідником. Видно російський танк з навареним на башту "мангалом" — решіткою для захисту від дронів. Танк їде засніженою дорогою, проминає бронемашину, раніше знищену на даному відтинку фронту.

Наступні кадри показані з точки зору FPV-дрона. Пристрій підлітає спереду, при чому по маршруту можна нарахувати ще дві-три знищені раніше бронемашини. Врешті відбувається влучання. Після цього танк різко звернув до дерев, прорвався через лісосмугу, валячи стовбури. Потім завертівся і став посеред поля. З танка вистрибнув екіпаж — три російські солдати, які спершу розбіглись у різні боки, а потім організованою колоною втекли геть.

На якому саме відтинку фронту зняте відео, бійці не вказали. Однак у одному з попередніх дописів зауважили, що тримають позиції під Авдіївкою.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, російський наступ під Авдіївкою почався восени 2023 року, підтвердили ЗМІ. Спершу ЗС РФ кинули у бій колони бронетехніки, які зупинили бійці ЗСУ. Після цього ворог почав штурмувати українські позиції хвилями піхоти, відновивши тактику "м'ясних штурмів". Голова військової міської адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни намагаються атакувати з трьох напрямків.

26 грудня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що підрозділи ЗС РФ зуміли просунутись під Авдіївкою, а також південніше — під Мар'їнкою. Тоді ж Барабаш пояснив нову тактику ворога: тепер штурмові підрозділи росіян не розпилюються, а концентрують зусилля у кількох точках.

Нагадуємо, в ніч на 26 грудня ракети вдарили по російському десантному кораблю "Новочеркасск", який стояв у Феодосії. Після того, як у мережі опублікували відео з палаючим судном, спецслужби почали облаву на людей, які зафільмували подію в окупованому Криму.