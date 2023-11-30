Нескінченні "м'ясні штурми": бої за Авдіївку схожі на битву за Бахмут, — експерт (відео)

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що Росія знищує всі будівлі, щоб українським військовим не було де облаштовувати позиції і ховатися від ударів важкої техніки.

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Ситуація біля Авдіївки нагадує бої за Бахмут 8-місячної давності, коли окупанти проводили нескінченні "м'ясні штурми" і зносили всі будівлі артилерією. Про це 29 листопада розповів військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, зараз Росія продовжує тиск під Авдіївкою. Українським силам доводиться відступати з деяких позицій, оскільки їм просто ніде ховатися від ударів важкої техніки.

"Російська Федерація знищує будову за будовою, нашим військовим банально нема за що чіплятися. Забудова знищується, і військові просто змушені відкочуватися назад", — сказав він.

Ступак також зазначив, що росіяни не припиняють використовувати "м'ясні штурми", щоб виявляти позиції ЗСУ. Окупанти наступають хвилями. Завдання першої хвилі завжди полягає в тому, щоб українські солдати розкрили себе і почали атакувати. За всім цим спостерігають із неба російські дрони.

Іван Ступак про бої під Авдіївкою (дивитися з 6:50)

Нагадаємо, що експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що ЗС РФ зменшили посилені батальйони до рівня штурмових груп, які можуть підтримувати безперервність наступу, під Авдіївкою. За його словами, Російські штурмові групи мають високий рівень підтримки артилерії та авіації. Знизити вогневий вплив на українських військових могли б винищувачі F-16