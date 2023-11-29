"Територія всіяна трупами": у DeepState розповіли про важкі бої за Авдіївку (відео)

У звіті йдеться, що ворог намагається зайти в Степове. Біля коксохімічного заводу ЗС РФ використовують нову тактику. У районі Сєверного, Первомайського та Водяного ситуація особливо не змінилася.

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Бої біля Авдіївки тривають. Ситуація біля населеного пункту дуже важка, оскільки росіяни продовжують атакувати за рахунок великої кількості піхоти. Про це повідомили аналітики групи DeepState у звіті на YouTube.

Повідомляється, що ворог намагається зайти в Степове. Сіра зона 28 листопада трохи розширилася, але закріпитися окупанти не змогли, оскільки їх розбила артилерія ЗСУ.

"Ворог намагається лізти до села будь-яким способом. Він ховається від ураження артилерії, FPV-дронів у залишках будинків, шукає підбиту техніку... вириває нори. Там територія всіяна трупами", — сказав аналітик Роман Погорілий.

Що стосується району, як сказано у звіті, Авдіївського коксохімічного заводу, то там ворог також намагається протиснутися і зайти на територію підприємства. Однак українські бійці також не дають окупантам закріпитися. Тепер ЗС РФ почали використовувати нову тактику. Вони підвозять техніку, щоб обстріляти будівлі заводу. Використовуються танки, міномети та інше озброєння.

У DeepState заявили, що за останній тиждень ситуація біля промзони Авдіївки змінилася. Так, росіяни побачили можливість продовжити тиск. Українським бійцям довелося відступити з деяких позицій. Активно використовуються FPV-дрони.

У звіті йдеться про те, що в районі Сєверного, Первомайського та Водяного ситуація особливо не змінилася. ЗС РФ продовжують атаки, але успіхів не мають. Важка ситуація в районі Мар'янки, оскільки тривають атаки в північних передмістях населеного пункту, але істотних змін на лінії бойового зіткнення немає.

Звіт DeepState про ситуацію на фронті

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.