Підтримують безперервність наступу: експерт розповів про тактику ЗС РФ під Авдїівкою

Російській штурмові групи мають високий рівень підтримки артилерії та авіації. Понизити вогневий вплив на українських військових могли б винищувачі F-16, розповів експерт Іван Киричевський.

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Експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що Збройні сили Російської Федерації зменшили посилені батальйони до рівня штурмових груп, які можуть підтримувати безперервність наступу, під Авдіївкою Донецької області. Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що підрозділи ворога "стираються" під Авдіївкою.

"Вони (окупанти, — ред.) почали наступати посиленими батальйонами, а тепер ці батальйони стерлись до рівня штурмових груп, які можуть підтримувати безперервність наступу", — сказав Іван Киричевський.

За словамиКиричевського, російській штурмові групи мають високий рівень підтримки артилерії та авіації. У такі ситуації, він переконаний, ЗСУ допомогли б винищувачі F-16, а саме вони б завадили окупантам скидати керовані авіабомби на місто. Унаслідок чого це понизило б вогневий вплив на українських військових. Крім цього, Силам оборони не вистачає великокаліберної артилерії, оскільки ворог має достатню кількість мінометів "Тюльпан".

Нагадаємо, 28 листопада командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що командування ЗС РФ змінило тактику ведення бойових дій на відтинку фронту від Авдіївки до Оріхова. Зокрема, ворог зменшив кількість атак ударними дронами, проте активно використовує КАБи. Крім цього, окупанти продовжили піхотні атаки.

29 листопада аналітики DeepState розповіли, що біля Авдіївки Донецької області тривають бої. Ворог продовжує атакувати за рахунок великої кількості піхоти. Окупанти намагаються протиснутися та зайти на територію Авдіївського коксохімічного заводу, проте ЗСУ не дають російським військовим закріпитися.