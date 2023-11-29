Поддерживают непрерывность наступления: эксперт рассказал о тактике ВС РФ под Авдеевкой

Российские штурмовые группы имеют высокий уровень поддержки артиллерии и авиации. Снизить огневое воздействие на украинских военных могли бы истребители F-16, рассказал эксперт Иван Киричевский.

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Эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уменьшили усиленные батальоны до уровня штурмовых групп, которые могут поддерживать непрерывность наступления, под Авдеевкой Донецкой области. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что подразделения врага "стираются" под Авдеевкой.

"Они (оккупанты, — ред.) начали наступать усиленными батальонами, а теперь эти батальоны стерлись до уровня штурмовых групп, которые могут поддерживать непрерывность наступления", — сказал Иван Киричевский.

По словам Киричевского, российские штурмовые группы имеют высокий уровень поддержки артиллерии и авиации. В такие ситуации, он убежден, ВСУ помогли бы истребители F-16, а именно они бы помешали оккупантам сбрасывать управляемые авиабомбы на город. В результате чего это снизило бы огневое воздействие на украинских военных. Кроме этого, Силам обороны не хватает крупнокалиберной артиллерии, поскольку враг имеет достаточное количество минометов "Тюльпан".

Напомним, 28 ноября командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что командование ВС РФ изменило тактику ведения боевых действий на отрезке фронта от Авдеевки до Орехова. В частности, враг уменьшил количество атак ударными дронами, однако активно использует КАБы. Кроме этого, оккупанты продолжили пехотные атаки.

29 ноября аналитики DeepState рассказали, что возле Авдеевки Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает атаковать за счет большого количества пехоты. Оккупанты пытаются протиснуться и зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода, однако ВСУ не дают российским военным закрепиться.