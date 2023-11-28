Забрасывают КАБами: ВС РФ изменили тактику боя под Авдеевкой и Запорожьем, — Тарнавский

Российские подразделения массово пополняют бывшими заключенными. После этого их гонят на "мясные" штурмы на разных отрезках фронта.

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Российское командование несколько изменило тактику ведения боевых действий на отрезке фронта от Авдеевки до Орехова. Россияне стали меньше использовать дроны-камикадзе и продолжают сбрасывать управляемые авиабомбы (УАБ). О текущей ситуации, которая сложилась на линии фронта на юге и востоке, рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram-канале.

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Тарнавский описал, как действуют ВС РФ в течение последних двух дней. По его словам, отмечено уменьшение атак российских ударных дронов. Однако враг продолжает активно использовать УАБы ("КАБи" — укр.). Продолжаются пехотные атаки врага, но здесь у командования войск противника возник ряд проблем.

По словам бригадного генерала, отдельные подразделения ВС РФ отказываются идти на штурмы, в которые их бросают командиры. Количество таких случаев растет и они происходят на разных отрезках фронта: "на разных направлениях все больше случаев", — сказал офицер.

Кроме того, российские подразделения начали пополнять "спецконтингентом" из тюрем. Этих людей активно приобщают к "мясным штурмам" и не жалеют.

"Российское командование считает [спецконтингент — ред.] расходным материалом", — пояснил Тарнавский.

Тем временем бойцы ВСУ продолжают держать оборону на отрезке фронта, который обороняет ОСУВ "Таврия". За прошедшие сутки они отбили атаки возле Авдеевки и пяти окрестных населенных пунктов. В частности, враг попытался пробиться у Новобахмутовки, Бердичей, Опытного, Северного и Тоненького — суммарно состоялось 23 атаки ВС РФ, говорится в заметке генерала. Вместе с тем, как указал Тарнавский, продолжается украинское наступление в Мелитопольском направлении.

Ситуация под Авдеевкой по состоянию на 28 ноября 2023 года Фото: DeepState

ВС РФ на отрезке фронта ОСУ "Таврия" понесли следующие потери:

живая сила — "минус" 374 чел;

танков — "минус" 1 шт;

складов БК — "минус" 1 шт.

Война в Украине — детали

Отметим, согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 ноября на линии фронта состоялось 84 боевых столкновения. Меньше всего атак ВС РФ — под Купянском на границе Луганской и Харьковской областей и у Работино в Запорожской области. Больше всего атак действительно состоялось под Авдеевкой (23 шт.) и под Бахмутом (28 шт.)

Между тем в западных СМИ начали публиковать прогнозы по развитию войны в Украине в 2024 году. Проанализировав ситуацию и опираясь на мнение экспертов, предполагают, что в новом году ВСУ сосредоточатся на строительстве линии обороны и обучении солдат.

Напоминаем, 28 ноября в медиа сообщили об ориентировочной дате, когда Конгресс США может проголосовать за предоставление Украине 60 млрд долл. помощи. В свою очередь в ЕС все еще не могут преодолеть позицию Венгрии, которая блокирует решение о финансировании украинских потребностей бюджета и войны.