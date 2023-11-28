ВС РФ обстреливают Авдеевский коксохим зажигательными снарядами, чтобы его поджечь (видео)

Враг, как заявил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш, по городу применяет преимущественно кассетные боеприпасы, поскольку оккупанты получили команду захватить населенный пункт любой ценой.

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Оккупанты обстреливают Авдеевский коксохимический завод зажигательными снарядами, пытаясь его поджечь. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире программы "Линия фронта".

На территории предприятия есть остатки масла. По его словам, по городу они почти зажигательные элементы не используют, очень редко. Преимущественно применяют кассетные боеприпасы.

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"Со стороны Донецка активно штурмуют. Сложно, ситуация не простая", — пояснил он.

Глава МВА считает, что оккупанты получили команду захватить населенный пункт любой ценой. Именно поэтому они пытаются захватить промышленную зону, поскольку это прямая дорога в город.

"Это действительно команда из Кремля — в первую очередь любой ценой город окружить", — отметил Барабаш.

В промышленной зоне продолжаются тяжелые бои. Враг за последние недели потерял большое количество техники и личного состава.

Ситуация в Авдеевке от Генштаба ВСУ

Враг пытается окружить Авдеевку, как говорится в отчете Генерального штаба от 28 ноября. Украинские воины отбивают свои позиции и наносят большие потери оккупантам. Наступательные действия противника были напрасными к востоку от Новобахмутовки, к северо-востоку от Бердичи, Авдеевки, Опытного, Северного и юг от Тоненького, где Силы обороны Украины отбили 23-кратные атаки.

Напомним, 27 ноября в Авдеевской ОГА объяснили "захват" части промзоны. Несколько дней назад, как заявил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш, украинские войска отбросили оккупантов за железную дорогу, а за один час боя захватчики потеряли 170 человек.