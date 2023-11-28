"Можем что-то отдать": Сенцов рассказал о сложностях в обороне Авдеевки (видео)

По словам украинского режиссера, у Путина всегда была цель захватить Донбасс полностью. Сначала он вцепился за Бахмут, а теперь перешел на другой крупный город региона.

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Наступление российских оккупантов в районе Авдеевки напоминает ситуацию в Бахмуте. Противник не теряет надежды, что сможет взять город под свой контроль. Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью Ukrainian Withness рассказал, что сейчас происходит на фронте в Донецкой области.

Мужчина сейчас служит в 47-й бригаде, которая воюет как раз в районе Авдеевки. По его словам, для российского президента Владимира Путина очень важно взять под свой контроль весь Донбасс. Цель с захватом Донецкой и Луганской была всегда, как и идея с сухопутным коридором в Крым.

"Он (Путин, — ред.) упирался в Бахмут и будет упираться сейчас так же в Авдеевку. Бахмутские клещи не очень работали, и это заняло у них полгода, если не больше. В Авдеевке клещи уже очень сильные. Перешеек в 10 км еще держится, но они, особенно на севере, продвигаются и понемногу идут. Там еще пара сел, и все, клещи закроются. Я не вижу больших проблем, если мы потеряем Авдеевку. Мы уже потеряли Бахмут и много чего потеряли. Проблема не в территориях, а в людях, которых мы можем потерять, если будем неправильно обороняться", — говорит Олег Сенцов.

Отдельно режиссер отметил, что также нужен план того, как эти территории будут потом освобождаться. Современная война представляет собой опытных и эффективных людей, которые могут обеспечить эффективное наступление. В качестве примера была приведена харьковская операция, которую бойцы ВСУ провели в сентябре 2023 года.

"Сейчас такого уже не будет, однако момент, что мы можем что-то отдать, а потом забрать более эффективно с меньшими потерями — это окей. Оборона Бахмута была больше политической. Ситуация тяжелая, они (оккупанты, — ред.) понемногу давят, продвигаются, но запал у них уже не тот", — подытожил Олег Сенцов.

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Напомним, 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.