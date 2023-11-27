Войска РФ продвигаются в районе Авдеевки. Выдержат ли ВСУ натиск оккупантов зимой?

Российские авиабомбы и артиллерия разбивают оборонительные сооружения ВСУ, выстроенные с 2014 года. Оккупанты сжимают "клещи" вокруг города, наступая на севере и юге. Опрошенные Фокусом военные эксперты предупреждают, что Силам обороны Украины придется отходить на западные рубежи, если военных ресурсов не хватит для отражения атаки.

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В последние дни ситуация в Авдеевке обострилась: российские войска продвинулись в восточной части промзоны на юго-восточной окраине города. Позиции ВСУ в этом районе 26 ноября атаковала бронетехника врага, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).

Российские военкоры утверждают, что армия РФ в этот день захватила всю промышленную зону возле железнодорожной станции "Ясиноватая-2" и закрепилась возле железной дороги у Авдеевского коксохимического завода. Но визуального подтверждения этим сведениям специалисты ISW не нашли.

При этом, российская сторона одновременно констатирует бесполезность захвата промышленной зоны: чтобы идти на другие фланги Авдеевки, придется набирать больше личного состава.

Частичный успех оккупантов в промзоне под Авдеевкой подтвердили действующие военнослужащие ВСУ. Бои на данном участке тяжелые, отмечал украинский военный Сергей Волков.

"Действительно, в какой-то части [промзоны ВС РФ] имеют успехи, но говорить о контроле всей "промки" еще рано. Кидают много сил и пехоты, чтобы закрепиться и пробовать продвигаться. Не все им удается, они получают по зубам от наших Сил обороны", — говорил Волков.

Оккупационным войскам еще далеко до самой Авдеевки, считают украинские военные эксперты. Карта DeepState

Давят ВС РФ, по его данным, с трех сторон: на юге, севере и со стороны Ясиноватой. Украинский Генштаб не подтверждает успехи россиян, но заявляет о попытках врага окружить Авдеевку при поддержке авиации. ВСУ стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери, коротко отчиталось украинское военное командование утром 27 ноября.

Авдеевку окружают. Грозит ли городу судьба Бахмута?

Аналитики DeepState замечают, что на Авдеевском отрезке противник имел частичный успех во время штурма к югу от Новокалиново и западных окраин Степового. Россияне также прорывались на территорию Коксохима.

Опрошенные Фокусом военные эксперты полагают, что россиянам далеко до самой Авдеевки, но ситуация в городе во многом зависит от ресурсов украинской армии. Пока говорить об окружении Авдеевки и повторении ситуации с Бахмутом рано, комментирует Фокусу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Часть укрепрайона ВСУ в промзоне со стороны Ясиноватской развилки россияне действительно уничтожили танками, артиллерией и авиацией. Эту часть местности ВС РФ контролируют не живой силой, а бронетехникой и артиллерией, добавляет он.

"Любой укрепрайон можно уничтожить, если его долго бомбить", — замечает эксперт.

Успехи ВС РФ в промзоне Свитан объясняет продвижением техники по асфальтовым и бетонным дорогам. Реальные проблемы у Сил обороны Украины могут быть на севере: россияне наступают там на поселки Очеретино, Бердычи и Степовое, чтобы отсечь Авдеевку от Карловского гарнизона.

"С этой проблемой мы сейчас справляемся. Пока они не дошли до Бердычей, опасностей больших не предвидится", — добавляет специалист.

Не так оптимистично в отношении будущего Авдеевки настроен полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. Бои идут за контроль над высотами в районе промзоны и тот, кто выиграет, получит преимущество далее.

"Враг системно давит, сжимая не только так называемые "клещи" (между северным и южным краями города). Оккупанты подходят с востока и если у нас не будет ресурсов, об удержании города говорить не придется", — объясняет он.

Управляемые авиабомбы и артиллерия ВС РФ разбивает оборонительные сооружения ВСУ и украинским подразделениям приходится отходить ближе к Авдеевке.

"Какая сталь и бетон выдержит методичные удары авиации? Конечно, прорывы есть. Прогнозы по будущему Авдеевки тяжело делать, потому что нет главных входных данных о ресурсах украинской армии на этом участке", — подчеркивает Селезнев.

Селезнев выразил сдержанный оптимизм по поводу дальнейших действий ВСУ. При недостатке ресурсов возможен отход на западные рубежи, но официальные спикеры вряд ли будут это анонсировать.

"Если у ВСУ будет много артиллерийских систем, боеприпасов и ПВО, все будет хорошо. Сигналы последних двух суток тревожные. Вчера вражеский танк расстреливал наши защитные сооружения впритык, по нему не работали ни дроны, ни артиллерия. Что помешало: недостаток ресурсов или организационные моменты? Ответов пока нет", — заключил он.

Напомним, по данным украинского командования, 26 ноября армия РФ на Таврическом направлении потеряла более 500 человек. Около 80% потерь пришлось на Донецкую область.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 24 ноября заявил о начале третьей волны наступления ВС России на Авдеевку. Чиновник подчеркивал, что оккупанты "лезут" с флангов, юга и севера.