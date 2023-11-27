Війська РФ просуваються в районі Авдіївки. Чи витримають ЗСУ натиск окупантів узимку?

Російські авіабомби та артилерія розбивають оборонні споруди ЗСУ, збудовані з 2014 року. Окупанти стискають "кліщі" навколо міста, наступаючи на півночі та півдні. Опитані Фокусом військові експерти попереджають, що Силам оборони України доведеться відходити на західні рубежі, якщо військових ресурсів не вистачить для відбиття атаки.

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Останніми днями ситуація в Авдіївці загострилася: російські війська просунулися в східній частині промзони на південно-східній околиці міста. Позиції ЗСУ в цьому районі 26 листопада атакувала бронетехніка ворога, повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські воєнкори стверджують, що армія РФ цього дня захопила всю промислову зону біля залізничної станції "Ясинувата-2" і закріпилася біля залізниці біля Авдіївського коксохімічного заводу. Але візуального підтвердження цим відомостям фахівці ISW не знайшли.

При цьому російська сторона одночасно констатує марність захоплення промислової зони: щоб іти на інші фланги Авдіївки, доведеться набирати більше особового складу.

Частковий успіх окупантів у промзоні під Авдіївкою підтвердили діючі військовослужбовці ЗСУ. Бої на цій ділянці важкі, зазначав український військовий Сергій Волков.

"Дійсно, в якійсь частині [промзони ЗС РФ] мають успіхи, але говорити про контроль усієї "промки" ще рано. Кидають багато сил і піхоти, щоб закріпитися і пробувати просуватися. Не все їм вдається, вони отримують по зубах від наших Сил оборони", — говорив Волков.

Окупаційним військам ще далеко до самої Авдіївки, вважають українські військові експерти. Карта DeepState

Тиснуть ЗС РФ, за його даними, з трьох боків: на півдні, півночі та з боку Ясинуватої. Український Генштаб не підтверджує успіхи росіян, але заявляє про спроби ворога оточити Авдіївку за підтримки авіації. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, коротко відзвітувало українське військове командування вранці 27 листопада.

Авдіївку оточують. Чи загрожує місту доля Бахмута?

Аналітики DeepState зауважують, що на Авдіївському відрізку противник мав частковий успіх під час штурму на південь від Новокалинового та західних околиць Степового. Росіяни також проривалися на територію Коксохіму.

Опитані Фокусом військові експерти вважають, що росіянам далеко до самої Авдіївки, але ситуація в місті багато в чому залежить від ресурсів української армії. Поки говорити про оточення Авдіївки і повторення ситуації з Бахмутом зарано, коментує Фокусу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Частину укріпрайону ЗСУ в промзоні з боку Ясинуватської розвилки росіяни дійсно знищили танками, артилерією та авіацією. Цю частину місцевості ЗС РФ контролюють не живою силою, а бронетехнікою та артилерією, додає він.

"Будь-який укріпрайон можна знищити, якщо його довго бомбити", — зауважує експерт.

Успіхи ЗС РФ у промзоні Світан пояснює просуванням техніки асфальтовими і бетонними дорогами. Реальні проблеми у Сил оборони України можуть бути на півночі: росіяни наступають там на селища Очеретине, Бердичі та Степове, щоб відсікти Авдіївку від Карлівського гарнізону.

"Із цією проблемою ми зараз справляємося. Поки вони не дійшли до Бердичів, небезпек великих не передбачається", — додає фахівець.

Не так оптимістично щодо майбутнього Авдіївки налаштований полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов. Бої точаться за контроль над висотами в районі промзони, і той, хто виграє, отримає перевагу далі.

"Ворог системно тисне, стискаючи не тільки так звані "кліщі" (між північним і південним краями міста). Окупанти підходять зі сходу і якщо в нас не буде ресурсів, про утримання міста говорити не доведеться", — пояснює він.

Керовані авіабомби та артилерія ЗС РФ розбиває оборонні споруди ЗСУ і українським підрозділам доводиться відходити ближче до Авдіївки.

"Яка сталь і бетон витримає методичні удари авіації? Звичайно, прориви є. Прогнози щодо майбутнього Авдіївки важко робити, тому що немає головних вхідних даних про ресурси української армії на цій ділянці", — підкреслює Селезньов.

Селезньов висловив стриманий оптимізм з приводу подальших дій ЗСУ. За нестачі ресурсів можливий відхід на західні рубежі, але офіційні спікери навряд чи будуть це анонсувати.

"Якщо у ЗСУ буде багато артилерійських систем, боєприпасів і ППО, все буде добре. Сигнали останніх двох діб тривожні. Учора ворожий танк розстрілював наші захисні споруди впритул, по ньому не працювали ні дрони, ні артилерія. Що завадило: брак ресурсів чи організаційні моменти? Відповідей поки що немає", — підсумував він.

Нагадаємо, за даними українського командування, 26 листопада армія РФ на Таврійському напрямку втратила понад 500 осіб. Близько 80% втрат припало на Донецьку область.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 24 листопада заявив про початок третьої хвилі наступу ЗС Росії на Авдіївку. Чиновник підкреслював, що окупанти "лізуть" із флангів, півдня і півночі.