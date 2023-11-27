Мінус ще півтисячі окупантів: ЗСУ розповіли про втрати ворога на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку зростають втрати ЗС РФ у живій силі та бронетехніці. Українським бійцям за добу вдалося знищити 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА та 1 автомобіль.

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Протягом минулої доби, 26 листопада, російські окупанти на Таврійському напрямку втратили понад 500 осіб та 3 танки. Приблизно 80 відсотків від усіх втрат — на Донеччині. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Окупанти продовжують наземні атаки, втратив за добу понад 500 осіб та 3 танки. Близько 80 відсотків — на Донеччині. Активно задіював авіацію", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Тарнавського, загалом, в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 17 авіаударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 649 артобстрілів.

За його словами, Збройні Сили України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога за добу склали 514 осіб. Ще один окупант здався в полон.

Також українські бійці знищили, зокрема:

3 танки,

2 ББМ,

1 БпЛА,

1 автомобіль

Ще 7 одиниць техніки ворога пошкоджено.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — наголосив Тарнавський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, 27 листопада Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська підтвердили рух із певним просуванням на північний захід і південний схід від Авдіївки.

Російська бронетехніка атакувала українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки. Військові блогери РФ переважно повідомляли, що окупаційний контингент захопив 26 листопада всю промислову зону.

Також у звіті ISW заявили, що у російських загарбників на лівобережній частині Херсонської області, яка залишається тимчасово окупованою, величезні проблеми.

За даними аналітиків, противник уже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону. Також регулярно надходять повідомлення про те, що вони не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.