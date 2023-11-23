"Розпочали третю хвилю наступу": Тарнавський розповів про ситуацію під Авдіївкою

На Таврійському напрямку зростають втрати ЗС РФ у живій силі та бронетехніці. Українським бійцям за добу вдалося знищили 706 окупантів та 51 одиницю військової техніки, розповіли в командуванні.

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Збройні сили Російської Федерації розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку", — сказав Олександр Тарнавський.

За його словами, українські військові стійко тримають оборону під Авдіївкою. Крім цього, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Олександр Тарнавський зазначив, що російські військові завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 973 артобстріли в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Тарнавський наголосив, що на Таврійському напрямку зростають втрати російських військових у живій силі та бронетехніці. Загальні втрати ЗС РФ за добу склали 706 осіб. Крім цього, українські військові знищили 51 одиницю військової техніки, а саме:

вісім танків;

13 ББМ;

вісім артсистем;

два засоби протиповітряної оборони;

15 безпілотних літальних апаратів;

п'ять автомобілів.

Також бійці ЗСУ знищили два російські склади боєприпасів та чотири важливих об'єктів ЗС РФ. Крім цього, було пошкоджено ще 44 одиниці військової техніки.

Нагадаємо, 22 листопада речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що в районі Авдіївки Донецької області окупанти кинули декілька колон з бронетехнікою вперед, проте наступ зазнав невдачі, в результаті чого ворог втрати майже 80% техніки.

Того ж дня аналітики DeepState розповіли, що окупанти накопичили понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд на території України. Найбільше ворог укріпив Запорізьку та Донецьку область — 1869 та 1865 кілометрів.