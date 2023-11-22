Понад шість тисяч кілометрів: у DeepState розповіли про особливості окопів ЗС РФ (фото)

Аналітики зібрали інформацію щодо довжини інженерно-фортифікаційних споруд ворога в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській областях та в Криму. Дані відображають стан на кінець жовтня.

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Збройні сили Російської Федерації накопичили понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram.

"Проаналізувавши супутникові знімки, наша команда підрахувала к*цапські ІФС та розбила їх за типажем", — йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики зазначили, що найукріпленішими областями є Запорізька — 1869 кілометрів, Донецька — 1865 кілометрів. У цю статистику входить оновлення окупантами позицій від Горлівки до Оленівки, тоді як решта оборонних споруд, що активно не використовувалися ЗС РФ ще з часів ООС, не враховуються.

Крім цього, в Луганській області ІФС ворога займають 1140 кілометрів. У DeepState вважають, що окупанти розуміли, що літній контрнаступ ЗСУ може відбутися й на цій території, тому терміново копали на висотах з річкою Красна.

"Примітно, що розумів, але не вірив так як у Запоріжжя. Можливо, це пов'язано з витоками, адже ті ж хлопці 37 ОБрМП, які 5 червня з самого ранку брали перших полонених, чули від них, що час та день атаки були їм розписані", — повідомили аналітики.

У Херсонській області ворог звів інженерно-фортифікаційних споруд на 886 кілометрів, зокрема вздовж Дніпра — від Нової Каховки до Геройського. Також ворог укріпив підходи до Кримського перешийку, тоді як в Криму ІФС займають всього 265 кілометрів, більшість із них — біля перешийку.

У DeepState розповіли, що деякі ворожі окопи залило водою, тому без дренажу їх функціонування неможливе, тоді як певні фортифікації ЗС РФ намагаються повністю приховати під землею. Зокрема, восени на місці деяких з них вже була трава.

Довжина інженерно-фортифікаційних споруд ЗС РФ

"Дані не кінцеві і відображають стан на кінець жовтня. При цьому не всі квадрати окупованих територій вдалося проаналізувати", — додали аналітики.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що українське підпілля розвідало місце розміщення військових РФ у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Партизани зазначили, що особовий склад розмістився у профілакторії.

Того ж дня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що під Авдіївкою російські військові вдаються до хитрощів. Вони прикидаються мертвими або накриваються трупами російських штурмовиків, яких вбили раніше.