"Атеш" знайшов базу ЗС РФ у Горлівці: що вдалося з'ясувати (відео)

Російські військові розмістилися в профілакторії в Горлівці. Партизанський рух з кожним днем набирає обертів у місті, адже цивільні втомились від наявності окупантів, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля розвідало місце розміщення російських військових у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" розвідала місце розміщення російських військ у Горлівці. Наші агенти дізнались, де знаходяться окупанти на Донеччині", — йдеться у повідомленні.

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Партизани зазначили, що особовий склад Збройних сил Російської Федерації розмістився у профілакторії, його координати — 48.297055, 37.990780.

В підпіллі наголосили, що рух "Атеш" з кожним днем набирає обертів у Горлівці, адже місцеві жителі "втомились від наявності окупаційних військ у своєму місті". Крім цього, партизани заявили, що докладають максимальних зусиль для того, щоб тримати під контролем всі види діяльності ворога в Донецькій області та максимально швидко інформувати українських військових.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що українське підпілля провело розвідку військової бази російських військових в тимчасово окупованому Перевальному Сімферопольському районі в Криму. Зокрема, партизани провели дорозвідку в 126-й окремій бригаді берегової оборони РФ.

Вночі 22 листопада партизани провели нічну розвідку на військовій базі РФ в місті Тольятті Самарської області. В "Атеш" зазначили, що територія бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту.