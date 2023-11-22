"Їх знищили": ЗС РФ пішли колонами на Авдіївку, але втратили майже 80% техніки, — ЗСУ

За словами речника Об’єднаного пресцентру Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські військові можуть залишити поле бою тільки вбитими, пораненими або здатися у полон.

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В районі Авдіївки Донецької області російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ зазнав невдачі, загарбники втратили майже 80% техніки. Про це 22 листопада повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили", — розповів речник.

За його словами, залишки цих колон відступили і наразі на цій ділянці фронту тривають важкі бої. Російські військові можуть залишити поле бою тільки вбитими, пораненими або здатися у полон.

"Росіяни воліють і здаються в полон. Підрозділи, які виконують функції загороджувальних загонів, стріляють у спину або лякають, що там п’ять рядів протипіхотних мін, ви там не пройдете. Але минулої доби сім окупантів здалися в полон".

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Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією станом на 6:00 22 листопада, на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші Сили оборони тримають оборону на цьому напрямку та завдають противнику значних втрат. Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області дії ЗС РФ були безуспішними, ЗСУ відбили 13 атак.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації накопичили понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях України.