Уразливі через атаки ЗСУ: ЗС РФ скаржаться на проблеми на лівому березі Херсонщини, — ISW (карта)

За даними аналітиків, противник регулярно повідомляє про недбале ставлення командирів і про труднощі з координацією дій. Активні дії українських захисників створюють для них додаткову небезпеку.

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У російських загарбників на лівобережній частині Херсонської області, яка залишається тимчасово окупованою, величезні проблеми. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 листопада.

За даними аналітиків, противник уже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону. Також регулярно надходять повідомлення про те, що вони не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Ці дані поширюють російські блогери. Приміром, як зазначили в ISW, один із них заявив, що особовий склад 70-ї мотострілецької дивізії регулярно пише йому зі скаргами на те, що логістика в районі населеного пункту Кринки вкрай вразлива через удари БПЛА українських захисників. Це всього за 30 кілометрів від обласного центру і за 2 км від річки Дніпро.

Окупанти почали частіше скаржитися на вразливе становище в Херсонській області Фото: ISW

"Російські війська в цьому районі зазнають труднощів із координацією дій підрозділів, а також із недбалістю командирів на рівні роти і батальйону", — продовжують аналітики.

Так званий "блогер" РФ запропонував військам противника під населеним пунктом Кринки створити окрему роту, яка нібито боротиметься з дронамі ЗСУ. Укомплектувати її можуть особовим складом окремого розвідувального батальйону 70-ї дивізії.

Окремо було зазначено, що наразі російські наземні лінії зв'язку на лівому березі Дніпра, серед яких автодорога Е58 Антонівка — с. Саги, розташовані надто близько до лінії річки. Це робить їх уразливими для перехоплень українськими захисниками.

Є ще низка проблем, на які регулярно скаржаться росіяни. Серед них: недостатня вогнева підтримка, погана координація дій, контрбатарейна боротьба і протиповітряна оборона.

"Російські джерела постійно заявляють, що їхні війська не здатні витіснити ЗСУ з населеного пункту Кринки, а водночас, що українські сили нині не можуть домогтися істотного оперативного просування в районі лівого берега", — вказали в ISW.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що в РФ підтвердили присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра. За даними аналітиків, деяка активність Сил оборони спостерігається біля населених пунктів Пойма і Олешки. Але ЗС РФ звузили український плацдарм у районі Кринок останніми днями.