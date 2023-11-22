ЗСУ вдарили по пункту управління спецназівців РФ на лівому березі Дніпра, — СтратКом (відео)

Удару за пунктом управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків було завдано керованих авіаційних бомб, розповіли в командуванні.

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Збройні сили України атакували пункт управління спецназівців на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"21 листопада Збройні сили України вразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків.

Олешківські піски — це національний природний парк, розташований на лівому березі Дніпра, неподалік села Кринки.

Ситуація на Херсонському напрямку

За даними порталу DeepState, від населеного пункту Олешки майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони росіян утворилася так звана "сіра зона". У деяких місцях противник втратив контроль над дорогою через населені пункти Кринки, Козачі табори, Піщанівка. При цьому на південь знаходиться важлива траса Т2206, що веде на Мелітополь.

За даними Генштабу ЗСУ, українські бійці виконують бойові завдання щодо виявлення шляхів постачання супротивника, ведуть розвідку, виявляють розташування підрозділів ЗС РФ, завдають ударів по ворожих логістичних маршрутах.

Оцінюючи загальну ситуацію, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що прямо зараз Сили оборони не зможуть рухатися вглиб територій зайнятих росіянами, оскільки необхідна підтримка артилерії та засобів ППО, а для цього їх потрібно перекинути з правого берега.

Нагадаємо, командування морської піхоти ЗСУ заявило про створення трьох плацдармів у районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів, а також у районі населеного пункту Кринки. За словами воєначальників, українським силам тепер для переміщення бронетехніки та ППО потрібен міст.