ВСУ ударили по пункту управления спецназовцев РФ на левом берегу Днепра, — СтратКом (видео)

Удар по пункту управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Алешковских песков был нанесен управляемыми авиационными бомбами, рассказали в командовании.

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Вооруженные силы Украины атаковали пункт управления спецназовцев РФ на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"21 ноября Вооруженные силы Украины поразили управляемыми авиационными бомбами пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был расположен вблизи Алешковских песков.

Алешковские пески — это национальный природный парк, который расположен на левом берегу Днепра, недалеко от села Крынки.

Ситуация на Херсонском направлении

Согласно данным портала DeepState от населенного пункта Алешки почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян образовалась так называемая "серая зона". В некоторых местах противник потерял контроль над дорогой через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка. При этом южнее находится важная трасса Т2206, ведущая на Мелитополь.

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы выполняют боевые задачи по выявлению путей снабжения противника, ведут разведку, выявляют расположения подразделений ВС РФ, наносят удары по вражеским логистическим маршрутам.

Оценивая общую ситуацию бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что прямо сейчас Силы обороны не смогут двигаться вглубь территорий занятых россиянами, поскольку необходима поддержка артиллерии и средств ПВО, а для этого их нужно перебросить с правого берега.

Напомним, командование морской пехоты ВСУ заявило о создании трех плацдармов в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, а также в районе населенного пункта Крынки. По словам военачальников, украинским силам теперь для перемещения бронетехники и ПВО необходим мост.