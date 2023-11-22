Подготовка похода на Крым: что известно о плацдарме ВСУ на Херсонском направлении, — Мусиенко

По мнению военного эксперта, создание плацдарма на левом берегу позволит украинским силам вести фланговые и маневренные операции, и даже заходить противнику в тыл. Это вполне реально несмотря на 60-тысячный контингент оккупантов.

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Украинские защитники провели серию успешных операций на Херсонском направлении, переправившись на левый берег Днепра и закрепившись на нескольких участках. Таким образом постепенно создается плацдарм для ВСУ приблизительно в 70 км от Крыма с целью дальнейшего продвижения в сторону полуострова. О перспективах развития наступления Сил обороны на данном направлении рассказал 22 ноября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает агентство "РБК".

По словам эксперта, для того, чтобы провести полномасштабную наступательную операцию на Крым, Силам обороны необходимо перебросить достаточные силы через Днепр и обеспечить передовым подразделениям огневое прикрытие.

"После того, как это будет сделано, если вообще появится такая возможность, потому что враг усиливает оборону, удастся нашим силам или нет, тогда можно будет делать прогнозы", — отметил Мусиенко.

Важно

ВСУ заняли три плацдарма на левом берегу Днепра, нужен мост, — военный эксперт

Что касается сроков, то здесь не стоит ожидать молниеносного продвижения, поскольку на создание нынешнего плацдарма ушел почти год, поэтому о ближайших перспективах условного "похода на Крым" говорить пока рано.

По мнению Мусиенко, наступательные действия украинских можно ожидать следующей весной, при этом возможно будет организовано лучшее обеспечение.

Создание плацдарма важно еще тем, что украинские войска могут на этом участке вести фланговые и маневренные операции с целью зайти в тыл противника со всеми вытекающими последствиями. Например, россиянам можно перерезать логистические пути, ударить по складам противника, разрушить полосы обеспечения. Кроме того, чтобы купировать эти угрозы, противнику придется перебрасывать дополнительные силы с других участков фронта.

"И это реально, поскольку несмотря на группировку в более 60 000 оккупантов, нашим морпехам удалось найти слабые места", — подчеркнул Мусиенко.

Ситуация на Херсонском направлении

Согласно данным портала DeepState от населенного пункта Олешки почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян образовалась так называемая "серая зона". В некоторых местах противник потерял контроль над дорогой через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка. При этом южнее находится важная трасса Т2206, ведущая на Мелитополь.

Карта боевых действий на Херсонском направлении. Источник: deepstatemap

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы выполняют боевые задачи по выявлению путей снабжения противника, ведут разведку, выявляют расположения подразделений ВС РФ, наносят удары по вражеским логистическим маршрутам.

Оценивая общую ситуацию бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что прямо сейчас Силы обороны не смогут двигаться вглубь территорий занятых россиянами, поскольку необходима поддержка артиллерии и средств ПВО, а для этого их нужно перебросить с правого берега.

"Когда это произойдет? Только после того, как мы наведем понтонно-мостовую переправу. Насчет временных рамок ответа у меня нет, уж слишком сложная это миссия в инженерном плане и в плане того, как обезопасить переправу от вражеской авиации и артиллерии. Поэтому рассчитывать на то, что плацдармы скоро достанут до крымских перешейков, не стоит", — подчеркнул он.

Напомним, командование морской пехоты ВСУ заявило о создании трех плацдармов в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, а также в районе населенного пункта Крынки. По словам военачальников, украинским силам теперь для перемещения бронетехники и ПВО необходим мост.