Рекордные с начала вторжения: британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку

По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.

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Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери на территории Украины и в последнее время статистика показывает рекордные результаты. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании 27 ноября.

По словам аналитиков, потери ВС РФ в ноябре составляют в среднем 931 человек в сутки. Это на основании данных, которыми ежедневно делится Генеральный штаб ВСУ.

"Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 г. со средним показателем 776 потерь в день, в разгар наступления российских войск на Бахмут", — говорится в сообщении.

Было отмечено, что проверить методологию, по которой и ведется подсчет, достаточно сложно. При этом если брать общее количество убитых и раненых, то цифры сходятся и противник действительно несет большие потери на поле боя в Украине.

Связано это, как отметили британские аналитики, с наступлением ВС РФ на город Авдеевка в Донецкой области, который они не могут окружить несмотря на колоссальные усилия и огромные резервы.

"За последние шесть недель российские войска, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь за всю войну", — подытожили в британской разведке.

В британской разведке назвали потери ВС РФ за последние несколько недель Фото: Минобороны Великобритании

К слову, аналитики из ISW 26 ноября сообщили, что ВС РФ захватили часть промзоны в Авдеевке. Военные блогеры РФ утверждали, что 26 ноября захвачена вся промышленная зона возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, однако никаких подтверждений этому нет.

25 ноября в ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в боях за Авдеевку. Офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий сказал, что украинские военные постоянно находятся под давлением артиллерии, пехоты и дронов врага. Обстрелы проводятся как днем, так и по ночам.