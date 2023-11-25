"Выглядит как психическая атака": в ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в боях за Авдеевку (видео)

Офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий сказал, что украинские военные постоянно находятся под давлением артиллерии, пехоты и дронов врага. Обстрелы проводятся как днем, так и по ночам.

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Под Авдеевкой россияне штурмуют позиции украинских войск клином слева, справа, а также начали наступать "в лоб". Об этом рассказал Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ в интервью "Радио Свобода".

По его словам, это похоже на психическую атаку. Ситуация рядом с Авдеевкой остается беспокойной, так как атаки оккупантов постоянно продолжаются.

"На всех направлениях они давят, предпринимают попытки захвата. Сейчас они более широким клином слева, справа штурмуют. И плюс начали штурмовать "в лоб" саму Авдеевку", — сказал он.

Цехоцкий также заявил, что интенсивность российских штурмов может отличаться. Но украинские военные постоянно находятся под давлением артиллерии, пехоты и дронов врага. Обстрелы проводятся как днем, так и по ночам.

Офицер ВСУ считает, что политическое руководство РФ ставит задачи военным, чтобы те взяли Авдеевку до определенной даты и даже уничтожить все, что там есть. Именно поэтому у россиян такая тактика.

"Дать правильную оценку этому невозможно", — сказал Цехоцкий.

Офицер ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

Напомним, что 24 ноября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ не оставляют попыток захватить Авдеевку. По его словам, каждый день враг бьет по городу ствольной артиллерией, нанося десятки массированных обстрелов. Также город страдает от авиаударов противника.