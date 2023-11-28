ЗС РФ обстрілюють Авдіївський коксохім запалювальними снарядами, щоб його підпалити (відео)

Ворог, як заявив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, по місту застосовує переважно касетні боєприпаси, оскільки окупанти отримали команду захопити населений пункт за будь-яку ціну.

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Окупанти обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод запалювальними снарядами, намагаючись його підпалити. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі програми "Лінія фронту".

На території підприємства є залишки мастила. З його слів, по місту вони майже запальні елементи не використовують, дуже рідко. Переважно застосовують касетні боєприпаси.

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"З боку Донецька активно штурмують. Складно, ситуація не проста", – пояснив він.

Очільник МВА вважає, що окупанти отримали команду захопити населений пункт за будь-яку ціну. Саме том вони намагаються захопити промислову зону, оскільки це пряма дорога в місто.

"Це дійсно команда з Кремля – в першу чергу за будь-яку ціну місто оточити", – зазначив Барабаш.

У промисловій зоні тривають важкі бої. Ворог за останні тижні втратив велику кількість техніки та особового складу.

Ситуація в Авдіївці від Генштабу ЗСУ

Ворог намагається оточити Авдіївку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 28 листопада. Українські воїни відбивають свої позиції та завдають великих втрат окупантам. Наступальні дії противника були марними на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердичі, Авдіївки, Опитне, Сєверного та південь від Тоненького, де Сили оборони України відбили 23-кратні атаки.

Нагадаємо, 27 листопада в Авдіївській ОВА пояснили "захоплення" частини промзони. Кілька днів тому, як заявив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, українські війська відкинули окупантів за залізну дорогу, а за одну годину бою загарбники втратили 170 осіб.